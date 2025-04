Sergio Perez nam eind vorig jaar afscheid van Red Bull Racing. De Mexicaan kende een teleurstellend seizoen, en moest doorschakelen. Zijn vader Antonio Perez Garibay denkt niet dat Red Bull dit besluit zonder overleg heeft genomen, hij is vooral boos op een ander team.

Perez kende vorig jaar een tegenvallend seizoen bij Red Bull. Hij kon Max Verstappen niet bijhouden, en het team wilde een andere richting op gaan. Ze vervingen hem door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez staat nog aan de zijlijn, maar droomt van een comeback. Bij Red Bull liggen er geen kansen voor hem, terwijl het nieuwe team van Cadillac geldt als een mogelijke nieuwe werkgever.

Gedeelde beslissing

Zijn vader Antonio Perez Garibay was in het verleden vaak fel. Op Red Bull is hij echter niet kritisch. In de podcast Formula de 2 krijgt hij de vraag of Red Bull de beslissing alleen heeft genomen, of dat zijn zoon er ook bij betrokken was: "Nee, ik denk dat het een gedeelde beslissing was. Er was namelijk een contract. En de deadline kwam voor beide partijen erg dichtbij. Ik denk niet dat het goed zou zijn geweest om een rechtszaak aan te spannen. Ik denk dat je dankbaar moet zijn."

Verraad

Perez senior vindt dat het hoofdstuk mooi is afgesloten: "Het is goed dat ze op een goede manier zijn geëindigd. Als je het mij vraagt, denk ik dat hij Red Bull dankbaar is."

Perez Garibay is wel boos op een ander team, namelijk het oude Racing Point: "Checo heeft dat team gered! Ik herinner me dat Checo het team redde, toen de renstal failliet ging. Maar toen betaalden ze hem met dit verraad terug. Dan zeg je 'wow'. Checo is onderweg van alles overkomen, om uiteindelijk de Checo Perez te worden zoals we hem nu allemaal kennen."