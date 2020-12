GP-winnaar Sergio Perez: "Het duurde 10 jaar voor ik won"

Tijdens een bizarre en krankzinnige race wist Sergio Perez van achteraan het veld na de eerste ronde zich terug te knokken naar de voorkant. Met wat geluk tijdens Safety Cars en een goede snelheid in zijn Racing Point inclusief dubbele fouten bij Mercedes, wist hij zijn eerste F1-race te winnen.

De Mexicaan beleeft emotionele momenten dit seizoen. Aan het begin van het jaar was hij de grote outsider tijdens het seizoen in de roze Mercedes. Vlak na het begin werd Perez de eerste coureur die een race moest missen vanwege corona, wat uiteindelijk 2 races duurde.

Toen hij eenmaal terug was werd bekend dat Sebastian Vettel volgend seizoen zijn plek over zal nemen, waardoor Perez volgend jaar zonder stoeltje zit en alleen Red Bull Racing heeft nog een stoeltje over.

Na afloop van de race denkt Perez dat hij droomt: "Ik ben sprakeloos en hoop niet dat ik droom. Ik droom al jaren van dit moment. Het kostte me 10 jaar."

"Na de eerste ronde was mijn race voor mijn gevoel voorbij, maar ik heb niet opgegeven en ben gewoon doorgegaan. We wonnen op eigen verdienste hoewel we weten dat Mercedes problemen had en George reed vandaag goed. Ik maakte een fout bij de herstart na de Safety Car. Ik blokkeerde linksvoor massaal, maar ik herstelde me tijdens de tweede stint. Door mijn goede long runs van vrijdag wist ik wat ik moest doen en dat heeft me geholpen bij deze overwinning."