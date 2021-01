Perez door de jaren heen: 2019, een seizoen met twee kanten

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

In 2019 werd aangekondigd dat het voormalige Racing Point Force India-team voor het 2019-seizoen verder zou gaan als het SportPesa Racing Point F1 Team, met Sergio Perez en Lance Stroll als coureurs.

Het seizoen begon relatief sterk, waarin het team vier punten-finishes wist te behalen uit vijf ronden, met een zesde plek voor Perez als beste resultaat in de vroege fase van het 2019-seizoen. Echter, de middenfase van het seizoen zag een moeilijkere periode voor het team, waarin Perez acht keer op rij geen punten wist te scoren - de langste reeks in zijn carrière tot nu toe.

Na de zomerstop, echter, wist Perez tijdens elke race punten te scoren op de Grand Prix van Singapore na. Veel van deze finishes kwamen van lage startplekken; in Italië startte hij 18e maar finishte zevende, in Japan startte hij 17e maar finishte als 8e, en in de Verenigde Staten finishte hij als tiende na gestart te zijn vanuit de pitstraat.

Perez eindigde het 2019-seizoen op de tiende plek met 52 punten, comfortabel meer dan teamgenoot Lance Stroll. Ook in 2020 zouden de twee heren behoud worden voor het Racing Point F1 Team.