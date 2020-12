Sebastian Vettel over tijd bij Ferrari: "Niet altijd vriendelijk geweest, maar wel mezelf gebleven"

Sebastian Vettel, die afgelopen seizoen voor Ferrari reed en komend seizoen voor Aston Martin gaat racen, heeft nu even vakantie na een heftig seizoen. De coureur is opvallend genoeg niet actief op social media, dus hoe de Duitser kerst heeft gevierd is niet duidelijk. Wel nam Gazzetta nog wel een interview af kort voor kerst.

De coureur die viervoudig wereldkampioen is, gaat komend seizoen een nieuw avontuur aan bij het huidige Racing Point naast Lance Stroll. De Duitser hoopt na een aantal mindere seizoenen bij Ferrari, zijn ware talent weer naar boven te kunnen halen. Gazzetta vroeg Sebastian Vettel of hij de Italiaanse formatie kan beschrijven, daar antwoordde hij op: "Eén woord om Ferrari te beschrijven? Het is niet genoeg. Ik heb samengewerkt met een aantal bijzondere mensen die ik zal missen en de rode kleur van het team."

De coureur die maar 14 zeges wist te behalen met Ferrari en in de laatste twee seizoen aan de kant werd geschoven voor Charles Leclerc, kraakt zijn team ondanks alle tegenslagen niet af. "Ferrari zal en blijft een deel uitmaken van mijn leven. Ik ben gegroeid als persoon en heb ook een beetje Italiaans geleerd. Het leuke is dat ik deze kwaliteiten aan niemand terug hoef te geven, maar ik bewaar ze voor mezelf."

Toen aan Vettel werd gevraagd of hij een andere keuze had gemaakt als hij alles zou weten, antwoordde hij: "Het is gemakkelijk te zeggen wat er anders had kunnen gebeuren door aan het verleden te denken. Toen ik aankwam, was het team anders qua mensen en management. Ik deed ervaring op, dat is precies wat mijn toekomst nodig had, en dat heb ik altijd al willen doen. Ik maakte deel uit van dit team. Misschien ben ik niet met iedereen vriendelijk geweest, maar ik ben mezelf geweest. Dat is mijn stijl."

De Duitser werd tot slot gevraagd of de nieuwe generatie boven de oude generatie begint te komen. "Het is erg moeilijk om te kiezen, Charles is zeker erg snel. Wat zeker is, is dat dit een ander tijdperk is. De wereld van karting, alle feederseries en ook de F1 zijn veranderd."

"Tegenwoordig nemen jongeren zichzelf een beetje te serieus, tussen smartphones en andere dingen. Als kind speelde ik met speelgoedautootjes op de onverharde weg, maar het is een kwestie van generaties."