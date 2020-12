Sergio Perez over inhaalrace: "Mijn aandrijflijn is een paar tienden per ronde sneller"

Voor Racing Point-coureur Sergio Perez was het de laatste kwalificatie met zijn team. Hij moet namelijk het team verlaten na dit seizoen. Sebastian Vettel gaat zijn plekje overnemen. Hij noemde deze kwalificatie daarom extra emotioneel, vooral omdat hij nog geen stoeltje heeft voor het 2021-seizoen.

Red Bull Racing is de enige kans voor de Mexicaan. Alexander Albon zou dan zijn stoeltje moeten afstaan aan de coureur met nummer 11. Tot nu toe heeft hij nog geen stoeltje in de koningsklasse van de Formule 1, een extra emotioneel moment was deze kwalificatie dus. “Vandaag was mijn laatste kwalificatiesessie met het team en het was absoluut een beetje emotioneel. Het is jammer dat we de kwalificatie niet goed konden doen, maar het heeft geen zin om banden te gebruiken of risico's te nemen als we toch achteraan het veld beginnen”, zo zij hij na de kwalificatie in Abu Dhabi.

Het tempo ligt volgens Perez wel goed. “Ik denk dat we dit weekend een heel hoog tempo hebben en ik voelde me geweldig in mijn Q1-ronde , dus ik ben ervan overtuigd dat we onder normale omstandigheden voor een zeer sterk resultaat hadden kunnen vechten. We wisten dat deze penalty eraan zat te komen, dus onze focus is volledig gericht geweest op het verzekeren van een sterk pakket voor de race. We moeten een weg naar de punten vinden, want de strijd om P3 in het kampioenschap voor de teams is spannend.”

Paar tienden per ronde sneller

“Mijn verse aandrijflijn is een paar tienden per ronde sneller dan die tegen het einde van hun leven. McLaren heeft beide auto's in de top 10 en Renault heeft de vrije bandenkeuze, dus het wordt een lange race waarin van alles kan gebeuren. Het zinkt nu in dat morgen mijn laatste race met het team wordt. Ik ben vastbesloten om hier op een hoog niveau te vertrekken met een geweldig resultaat voor mezelf en iedereen in het team. Er is veel om voor te racen en ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan.”