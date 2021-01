Sergio Perez: "Overwinningen en titels zeggen niets in de F1"

Sergio Perez kreeg geen nieuw contract bij Racing Point. In plaats daarvan contracteerde het team, dat dit jaar racet onder de naam van Aston Martin, de viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Mexicaan heeft toegegeven dat hij gelooft dat Vettel een slimme zet heeft gedaan.

Perez is natuurlijk blij met deze kans van Red Bull, en op zijn beurt blij dat Vettel de kans krijgt bij Aston Martin. In gesprek met F1.com zegt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: "Sebastian Vettel heeft een zeer goede beslissing genomen. Hij komt naar een team van pure racers, een plek waar hij het zeker naar zijn zin zal hebben. Hij zal ervan genieten, en nog belangrijker, plezier hebben. Ik weet zeker dat het team volgend seizoen één van de sterkste zal zijn, dus hij zal een geweldige auto hebben."

Ook reageerde Perez op de woorden van Ross Brawn, die onlangs zei dat Vettel grote schoenen te vullen heeft. "In mijn gedachten is het moeilijk voor te stellen om een viervoudig wereldkampioen te vergelijken met iemand die één race heeft gewonnen. Maar aan de andere kant betekenen wereldtitels en overwinningen niet alles in de Formule 1, want het hangt er echt van af hoe goed de auto is waarin je rijdt."