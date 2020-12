Vrije training 2 GP Sahkir: Russell wederom snelste, Verstappen tweede, Perez derde

Om 20:30 lokale tijd werden de lampen van de pitstraat van het Bahrain International Circuit groen, en kon de tweede vrije training van de Grand Prix van Sakhir van start gaan. George Russell wist de eerste vrije training als snelste af te sluiten, met de twee Red Bulls daar achter. De Mercedes-protegé ging meteen verder waar hij gebleven was. Ook tijdens de tweede vrije training was de Brit het snelste.

Leclerc valt stil

Ongeveer een kwartier in de sessie was de jonge Monegask bezig aan een vliegend rondje. In de middelsector pakte Leclerc, echter, erg veel kerb mee. De vibraties als gevolg daarvan hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat er iets in de motor is gesprongen. Hij kon in zijn vrij nog net aan de pitstraat bereiken. Op dat zelfde moment rijdt George Russell - snelste man van VT1 - de pitstraat uit. Esteban Ocon staat op dat moment eerste, met Sergio Perez en Pièrre Gasly daar achter.

Verstappen meteen op het tempo

Met de eerste vliegende ronde schiet de Nederlander meteen naar de eerste plek, waarbij hij een paarse middelsector neer wist te zetten. Net zoals in de eerste vrije training lijkt het er op dat hij vooral in de eerste en derde sector inlevert ten opzichte van de rest. Echter, hij klaagt dat - net als vorige week - zijn auto erg "hopt" uit bocht 1. Hij rijdt daarom de pits in.

Bottas voert het veld aan - maar zakt dan terug

Valtteri Bottas zette, nog met aardig wat foutjes ook, een dijk van een tijd neer met een 54,5. Echter, deze tijd wordt kort daarna weer verwijderd. De Fin is vermoedelijk in bocht 8 te wijd gegaan. De FIA is sinds VT1 track limits gaan monitoren daar. Dit zorgt ervoor dat Russell de snelste tijd bezit op dat moment.

Beide Red Bull-coureurs last

Zowel Max Verstappen als Alexander Albon klagen op de boordradio dat zij last hebben van onderstuur. Dit zorgde er waarschijnlijk eerder voor Max al voor dat hij bij bocht 8 te wijd ging. Hij was op weg met een paarse sector, maar moest zijn rondje afbreken omdat hij in bocht 8 te wijd ging. Echter, kort daarna springt Verstappen naar de tweede plek, iets meer dan één tiende achter George Russell in P1.

Net als de eerste vrije training sluit George Russell deze sessie als snelste af. Max Verstappen is wederom tweede, met Sergio Perez daar achter.