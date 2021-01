Deze week is officieel de terugkeer bekrachtigd van Aston Martin als zelfstandig Formule 1-team. Onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll - de vader van - is dit project tot stand gekomen. Vorig jaar, rond deze tijd, kocht de ambitieuze ondernemer zich in bij de Engelse fabrikant. Het merk lag al lange tijd aan de beademing en kon alleen overleven met een kapitaalinjectie. Mercedes en andere investeerders deden ook een extra duit in een zakje nadat de rijke zakenman zijn aantrekkelijke F1-plannen bekend maakte. Een faillisement werd daarmee voorkomen. De deur naar een rentree in de koningsklasse werd daarna helemaal opengezet. Lawrence Stroll hoefde alleen maar zijn eigen Racing Point om te dopen. En zo geschiedde.

Het merk Aston Martin bestaat al sinds 1913 en is vooral bekend als fabrikant van luxueuze sportwagens en haar acte de présence in talloze James Bond-films. Maar binnen de autosport zijn er ook duidelijke sporen achtergelaten. Het eerste hoogtepunt was al in 1959. De Groenen, met autosportlegendes Stirling Moss en Caroll Shelby achter het stuur, wonnen Le Mans en gaven Ferrari het nakijken. Na 1963 stopte Aston Martin tijdelijk met racen in de hoogste regionen.

In de jaren '80 deed Aston Martin - met hulp van auto-ontwerper Robin Hamilton - weer enkele keren mee aan de legendarische afstandsrace. Zonder enige vorm van noemenswaardig succces. Een derde plaats in de GT-klasse was het enige lichtpuntje. Aston Martin verdween na 1979 weer van het grote toneel om tien jaar later - in 1989 - de tijden van weleer te doen herleven. De AMR1 kon echter geen potten breken op Frans grondgebied en keerde met de staart tussen de benen terug naar Engeland. Een hernieuwde poging stond in 1990 op de planning, maar door de veranderde motorreglementen was er geen budget meer om een nieuwe krachtbron te bouwen. Uiteindelijk werd het project stopgezet.

Het autosportinterbellum eindigde in 2004. Aston Martin wilde zich opnieuw laten gelden, andermaal in de GT-klasse. De wagens werden in opdracht ontwikkeld door Prodrive - een bedrijf dat gespecialiseerd was in het ontwerpen van racebolides. Een succesvolle periode brak meteen aan. Een jaar na de wederopstanding won het merk direct de 12 uur van Sebring. Daarna volgde meerdere successen in de Amerikaanse Le Mans Series, waaronder de winst in Petit Le Mans - de fameuze langeafstandsrace op Road Atlanta. Maar de hunkering naar de eerste zege in Frankrijk sinds 1959 bleef onvermoeid groot. Vol goede moed werd er afgereisd naar Frankrijk. Uiteindelijk werd Aston Martin derde in de 24-uurs-wedstrijd. Niet de overwinning waar de Britten zo vurig op hoopten, maar de opmaat naar meer was ingezet.

In 2007, bijna vijftig jaar na hun historische overwinning, lukte het Britse automerk eindelijk weer om de hoogste trede te beklimmen in de beroemdste afstandsrace. Dit kunststukje in de GT-series werd dunnetjes overgedaan in 2008. Daarna volgde een tijd van droogte met tussendoor enkele derde plekken. In 2014 kon de fabrikant pas voor de vierde keer zegevieren. Met de V8 Vantage domineerde Aston Martin de GTE Am-klasse. In 2017 stapte het automerk over naar de GTE Pro-klasse en won daarin meteen de 24 uur.

In het afgelopen jaar werd besloten dat Aston Martin zich terug zou trekken uit endurance kampioenschap. Alle focus werd - logischerwijs - gericht op de dure F1-tak. Met onder andere de komst van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werden de grootste ambities dik onderstreept. De Groenen deden voor de laatste keer mee aan Le Mans. Ze sloten in stijl af met een overwinning. Op de koop toe werd ook het World Endurance Championship binnengehaald. Met opgeheven hoofd werd het strijdtoneel verlaten.

In een ver verleden heeft Aston Martin al eens meegedaan aan enkele Grands Prix. Meer dan een voetnoot in de F1-geschiedenis is het niet geworden. Het debuut van de renstal was in Nederland, in het jaar 1959. Beide bolides haalden niet de eindstreep. De beste prestatie van dat seizoen werd behaald voor het thuispubliek, een zesde plek. Toch ging het team met lege handen naar huis. Toentertijd kregen alleen de eerste vijf geklasseerden punten bijgeschreven voor het wereldkampioenschap. Het jaar daarna, in 1960, kwam Aston Martin nog eenmaal aan de start voordat de stekker uit het project werd getrokken. Via de achterdeur verdween Aston Martin uit de koningsklasse. Met het recente succes op Le Mans werd de aandacht volledig verschoven naar de langeafstandsraces. Formule 1 was voor de fabrikant niets meer dan een leuk uitprobeersel geweest.

Terugkeren naar de hoogste autosportklasse was decennia lang absoluut geen prioriteit meer. Het bedrijf had al meerdere keren grote moeite om het hoofd boven water te houden. Het luxe automerk werd vaak door andere partijen van de ondergang gered. Meer dan een titelsponsor of samenwerkingsverband binnen de Formule 1 zat er niet in. Hoe anders is het anno nu. Lawrence Stroll heeft alles afgestoft en gaat met Aston Martin vol bravoure en zelfvertrouwen de uitdaging aan. Met veel kapitaal, een topcoureur en de sterkste krachtbron kan het legendarische team nu eindelijk faam en naam maken in de bakermat van de autosport. Slechter dan zestig jaar terug zal het sowieso niet worden.