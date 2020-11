Schade aan voorvleugel Lance Stroll weerhield hem van eerste F1-overwinning

Racing Point-coureur Lance Stroll kende een zeer goed weekend in Turkije. De Canadees miste de race in Duitsland, achteraf door een coronabesmetting en in de race erna in Portugal kende hij geen prettig weekend met twee botsingen. Na die race zei teambaas Otmar Szafnauer dat Stroll goed uit zou moeten rusten zodat hij goed beslagen ten ijs zou komen in San Marino.

Dat uitrusten heeft nu goed uitgepakt, samen met de focus van het team dat zich meer wilde richten op de snelheid in de kwalificaties en minder de focus op de race. Het resultaat was zaterdag direct te zien, met een zeer verrassende pole position voor de jonge Canadese coureur.

Het was een groot succes voor Stroll, die vaak kritiek krijgt dat hij alleen maar F1 rijdt vanwege zijn rijke vader - die tevens eigenaar is van Racing Point.

De race verliep in eerste instantie goed, waarbij Stroll zonder moeite de leiding kon behouden, mede door een zeer slechte start van Max Verstappen. Stroll en Perez lagen lange tijd op de eerste en tweede positie met een grote voorsprong op de rest van het veld. Waar Perez echter een tweede plaats in de wacht wist te slepen, eindigde Stroll teleurstellend als negende.

Racing Point verdedigt Stroll

De 22-jarige coureur moest een extra pitstop maken waardoor hij achterstand op liep, maar ook zijn banden waren versleten op dat moment. Achteraf is echter bekend gemaakt door het team dat Stroll schade aan zijn voorvleugel had. Het team verklaarde: "Tijdens een routinecontrole van de auto van Lance ontdekte het team schade aan de voorkant van de voorvleugel."

"Dit veroorzaakte een dat hij minder neerwaartse druk had aan de voorkant van zijn wagen en ook korrelvorming op zijn banden tijdens zijn tweede en derde stint op de intermediate-banden. Hierdoor kon hij niet optimaal presteren omdat de problemen ernstige onderstuur veroorzaakte sinds de 17e ronde van de race."

"Gegevens tijdens de race bevestigden dat er een aanzienlijk verlies aan downforce aan de voorkant was, maar zonder zichtbare schade aan de bovenkant van de voorvleugel, gecombineerd met de omstandigheden met weinig grip, was het moeilijk om te bevestigen of de gegevens correct waren. Na de race, toen de auto terugkeerde naar de garage, werd de schade aan de onderkant van de voorvleugel ontdekt."