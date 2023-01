Grand Prix-winnende Racing Point van Perez gaat onder de hamer

In 2020 won Sergio Perez voor het eerst in zijn lange Formule 1-loopbaan een Grand Prix. De Mexicaan zegevierde in de Grand Prix van Sakhir voor het team van Racing Point. De opvallende roze wagen zorgde dat jaar voor veel ophef en iedereen die fan was van het team kan nu toeslaan.

Bij de veilingsite F1 Authentics staat namelijk de Racing Point RP20 van Perez te koop. De knalroze wagen is de showcar van Racing Point uit dat seizoen en is voorzien van de bestickering van Perez. Over de verwachte verkoopprijs van de RP20 van Perez is nog niets bekend. 2020 was tevens het laatste jaar van Racing Point, sinds 2021 gaat het team door het leven onder de naam van Aston Martin.