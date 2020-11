Sergio Perez hoopt dat hij met P2 teams aan het denken heeft gezet voor 2021-stoeltje

Sergio Perez heeft een heel mooi resultaat neergezet in Turkije, maar voor het 2021-seizoen nog geen stoeltje. De Mexicaan startte de race als derde en kwam als tweede over de streep, maar niet zonder moeite. Na een goede kwalificatie van gisteren, heeft hij in de race weer bewezen een goede coureur te zijn en dat is allemaal in zijn voordeel.

Sergio Perez kwam goed weg bij de start, waarbij hij Red Bull Racing-coureur Max Verstappen in wist te halen. Daarna reed hij een goede race, maar had wat moeite met het gladde circuit. Hier had uiteraard iedereen last van, want het regende en het circuit was net opnieuw geasfalteerd met olie die naar boven kwam. Max Verstappen reed achter hem en wilde hem passeren, maar de Mexicaan verdedigde goed. Verstappen spinde waarna Perez geen druk meer van achteren kende. Pas aan het einde van de race kreeg hij meer tegenstand. Hij kreeg de twee Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc achter zich aan, die hij knap voor wist te blijven.

De Racing Point-coureur die volgend seizoen geen stoeltje heeft in de Formule 1, heeft nu een goed resultaat om een stoeltje te scoren voor het 2021-seizoen. "Het was bijna een P3 of P4, maar uiteindelijk was het P2 op het podium. Het is speciaal, want ik heb geen soepel seizoen gehad. Er zijn veel dingen gebeurd, met ups en downs. We hebben vooral vroeg in het seizoen een goede auto gehad en toen kreeg ik de COVID. Ik miste twee races en je weet dat alles dan extra moeilijk is."

Hij verliest volgend seizoen zijn stoeltje aan Sebastian Vettel en daar heeft hij het moeilijk mee, maar hoopt met deze prestatie teams aan het denken te zetten. "Dan verlies ik mijn stoel, voor het 2021-seizoen. Het was geen eenvoudig jaar en toen begonnen de dingen terug te komen en nu zijn we derde in het constructeurskampioenschap. We hopen het seizoen goed af te sluiten. Ik denk dat het 2020-seizoen niet 100% gerelateerd is aan prestaties zoals we die hebben gezien."

Hamilton een geweldenaar

Perez over Hamilton: "Ik ben best blij dat ik het podium met hem mag delen. Ik denk dat het een historische dag is voor onze sport en voor onze tijd. Ik denk dat hij de beste coureur van allemaal is in onze tijd. Het is erg moeilijk om coureurs te vergelijken met wat hij heeft bereikt, de manier waarop hij heeft gepresteerd onder moeilijke omstandigheden en de manier waarop hij races wint. Ik ben erg blij om zo'n historisch moment met hem te delen."