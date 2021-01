Interview Otmar Szafnauer: "Naam Aston Martin eer aandoen"

Voor Otmar Szafnauer en zijn team breekt een heel nieuw tijdperk aan. Sinds 1 januari jongstleden gaat de renstal niet meer door het leven als Racing Point, maar als Aston Martin F1 Team. Eigenaar Lawrence Stroll heeft het Britse automerk en het Formule 1-team bij elkaar gebracht. Met Sebastian Vettel werd een topcoureur binnen gehengeld en de ambities liegen er niet om. Aston Martin F1 Team moet er in 2021 gelijk staan. Szafnauer blikt in een kort interview vooruit.

Otmar, wat betekent het voor jou om onder de vlag van Aston Martin te racen?

Szafnauer: "We hebben bijna een jaar de tijd gehad om ons hierop voor te bereiden en de positieve reacties op de onthulling van onze nieuwe identiteit als Aston Martin Cognizant F1 Team doen ons deugd. Een iconisch merk als Aston Martin mogen vertegenwoordigen is voor ieder lid van ons team een enorm voorrecht. Het zou je ook kunnen ontmoedigen, maar wij zijn al dertig jaar onder verschillende namen actief in de Formule 1. Door de jaren heen hebben we podiumplekken gepakt en races gewonnen, vaak tegen alle verwachtingen in. We hebben de reputatie opgebouwd dat we vaak boven ons kunnen presteren en dat geeft ons vertrouwen dat we vanaf het eerste moment de naam Aston Martin eer aan kunnen aan."

Wat maakt dit nieuwe tijdperk anders van voorgaande naamsveranderingen?

Szafnauer: "Met een nieuwe naam, toegewijde aandeelhouders, verse investeringen en een ervaren team hebben we volgens ons alle ingrediënten in handen om te strijden voor meer podiumplaatsen, en hopelijk ook overwinningen. Tegen het einde van 2022 zullen we ook een fantastische nieuwe fabriek in Silverstone hebben staan, waardoor we de ruimte en de infrastructuur hebben om onze ambities te verwezenlijken. Met Cognizant hebben we een nieuwe titelsponsor met de kennis om op alle IT-gebieden van toegevoegde waarde voor ons te zijn. Het is de start van een nieuwe reis en ik proef extra energie binnen het team, gecombineerd met vastberadenheid om de performance naar een nog hoger plan te tillen dan voorheen. Samen met enkele van de meest creatieve geesten uit deze sport, een ware racers-mentaliteit en ons kenmerkende doorzettingsvermogen hebben we alle reden om optimistisch gestemd te zijn over de toekomst."

Hoe zwaar is de taak om het team op te bouwen en in gereedheid te brengen voor het nieuwe tijdperk?

Szafnauer: "Het is een enorme opgave. Het is makkelijk om te vergeten dat we de fundering voor dit nieuwe tijdperk hebben moeten leggen tijdens een globaal erg uitdagende periode, terwijl we tegelijkertijd ook ons meest succesvolle seizoen in de Formule 1 ooit - met onder meer een zege en meerdere top drie-noteringen - draaiden. Alle betrokkenen mogen extreem trots zijn op wat we bereikt hebben. Dit toont aan dat hoewel we een nieuw team met een nieuwe identiteit zijn, de sterke ruggengraat die ons door moeilijke tijden heeft geloodst tot waar we nu staan behouden is gebleven. De uitdaging was altijd om ons als meest efficiënte team op de grid te manifesteren, nu ligt er een opwindende mogelijkheid om door te groeien naar de rol van topteam. Op die manier zouden we een mooi nieuw hoofdstuk aan het Aston Martin-erfgoed toevoegen."

Jullie zijn pas net begonnen, maar er komt al wat moois aan, nietwaar?

Szafnauer: "Dat klopt. We zullen het Aston Martin Cognizant F1 Team in maart officieel lanceren, inclusief een eerste blik op onze nieuwe kleurstelling en onze line-up voor 2021. De huidige wereldwijde situatie heeft het op vele manieren lastiger gemaakt en tijdlijnen zijn in elkaar geschoven, maar we staan er goed voor. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat iedereen binnen het team zich zo flexibel opstelt en hard blijft werken onder deze unieke omstandigheden. We hopen daar de vruchten van te plukken in 2021 voordat we de aandacht verschuiven naar de start van de Formule 1 nieuwe stijl in 2022."

Wat vind je van je nieuwe rijdersduo Sebastian Vettel en Lance Stroll?

Szafnauer: "Het is een enorm opwindende line-up voor iedereen binnen het team. Met Sebastian hebben we een viervoudig wereldkampioen, een bewezen racewinnaar met ervaring die het team kan helpen op weg naar de status van topteam. Daarom is hij een belangrijke aanwinst voor ons. Sebastian brengt een winnaarsmentaliteit met zich mee en we kunnen ongetwijfeld veel van hem leren. Met Lance hebben we een jonge en getalenteerde rijder, een harde werker die vorig jaar zijn beste seizoen tot dusver beleefde en op alle vlakken stappen voorwaarts heeft gezet. We weten dat als wij hem het juiste materiaal geven, hij meer dan in staat is om het team te helpen om de doelen te realiseren. We denken ook dat Sebastian het beste in Lance naar boven zal halen, terwijl Lance op zijn beurt Sebastian hard zal pushen. We zijn dan ook heel blij met onze line-up voor 2021, het is een ideale mix van ervaring, kennis over wat er nodig is om te winnen en puur talent."