De Grand Prix van Sakhir is na vier bochten al over voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Hij probeerde een incident tussen Charles Leclerc en Sergio Perez te ontwijken, maar kon de bandenstapels niet ontwijken waardoor zijn linker voorwielophanging kapot ging.

Remmen was niet meer mogelijk en samen met Leclerc is hij de eerste uitvaller. Sergio Perez kon nog wel de pits bereiken en wisselde banden maar kon zijn weg vervolgen.

Max Verstappen was woest en was flink aan het schelden op de boordradio. Nadat hij was uitgestapt ging hij meteen in gesprek met de Ferrari-coureur om uitleg te geven en vragen.