Sergio Perez over F1-vervolg: "Zij zijn mijn enige keuze"

Na dit seizoen bestaat er een kans dat Sergio Perez (huidig Racing Point-coureur) zonder race-stoeltje komt te zitten. Wanneer het huidige Racing Point volgend jaar als Aston Martin doorgaat, zal Sergio Perez vervangen worden door Sebastian Vettel. Veel andere teams hebben hun line-up voor volgend jaar al bepaald, en zijn keuzes lijken steeds meer gelimiteerd.

Daarbuiten heeft de Mexicaan toegegeven dat hij alleen in de Formule 1 wil blijven wanneer hij bij een competitief team kan rijden. "Er is maar één optie", zo geeft Perez toe. "Ik heb het al eerder gezegd, ik ben hier nu al een tijdje en ik wil echt nog even door. Ik heb het gevoel alsof ik nu op de piek van mijn carrière zit", aldus de Mexicaan. "Maar ik wil ook doorgaan voor een bepaalde reden. Ik wil goed gemotiveerd blijven, en als ik merk dat ik mezelf niet 100% gemotiveerd kan houden dan denk ik dat het liever niet doe."

Ook werd hem gevraagd waarom het team uit Milton Keynes hem boven Alexander Albon of Nico Hulkenberg zou moeten kiezen. "Ik denk dat dat de verkeerde vraag is die ik mezelf stel", aldus Perez. "Ik kan natuurlijk mezelf de hemel in prijzen en mezelf wat dat betreft op pole-positie stellen voor het stoeltje, maar ik ben niet degene die over mij moet oordelen", zo vertelt Perez verder.

"Ik heb een duidelijk plan qua wat ik wil doen. Plan A is natuurlijk blijven in motorsport. Plan B is een jaar er tussenuit gaan om te kijken hoe erg ik het mis", aldus Perez. "Er zijn coureurs die na zes maanden gestopt te zijn helemaal gek worden en weer terug willen komen, maar ik heb zoiets nog nooit kunnen ervaren. Ik heb nog veel andere interesses naast motorsport. Maar nu ik nog jong ben wil ik nog steeds voor vol racen gaan", zo concludeert Perez.