'BWT ondernam zelf een poging om in zee te gaan met Alpine'

BWT lijkt geenszins van plan om de Formule 1 te verlaten na het vertrek bij het team van Racing Point/Aston Martin. Het watertechnologiebedrijf is reeds gelinkt aan Haas F1 Team en Williams, maar volgens Gazzetta dello Sport probeerde de firma het eerst bij een andere renstal. BWT wilde namelijk wel de handen ineen slaan met Alpine F1 Team.

De eis van BWT voor een overwegend roze livery was de Franse renstal echter te gortig, schrijft Lorenzo Pastuglia in de (roze) Italiaanse sportkrant. Alpine gaat waarschijnlijk voor een donkerblauwe kleurstelling, de huisstijl van het merk. Daarop wendde BWT zich tot Williams, dat wel ontvankelijk bleek voor ideeën over een andere livery.

Volgens Gazzetta dello Sport bevinden de onderhandelingen tussen Williams en BWT zich in een afrondende fase en zijn ze dicht bij een overeenkomst. Haas F1 Team is ook genoemd als potentiële partner voor het watertechnologiebedrijf, maar de Duitse zender RTL meldt dat die verhalen niet kloppen. De Amerikaanse renstal kan eventuele sponsoring van BWT op zijn buik schrijven.