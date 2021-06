Hoofdsponsor BWT niet blij met groene kleurstelling Aston Martin

Een grote sponsor van Aston Martin geeft toe dat hij Lawrence Stroll nog steeds probeert te overtuigen om de nieuwe 'British Racing Green'-kleurstelling te laten vallen. Onder de naam Racing Point schilderde het op Silverstone gebaseerde team zijn auto's roze volgens de branding van BWT, een Oostenrijks waterbehandelingsbedrijf.

Zakelijk verkeerd

Andreas Weissenbacher, de CEO van BWT, vertelde aan Speed Week: "Lawrence Stroll begrijpt mijn standpunt. Als de Aston Martins roze waren, zou de titelsponsor Cognizant ook meer plezier hebben omdat de naamsbekendheid veel hoger zou zijn."

"Vanuit historisch perspectief is het British Racing Green zeker begrijpelijk voor velen, maar niet voor mij. Vanuit zakelijk oogpunt is het verkeerd. Zoals het nu is, valt de Aston Martin niet op op tv."

Het is duidelijk dat de aanwezigheid van BWT in de Formule 1 alleen maar groter wordt, aangezien het Grand Prix van Oostenrijk met prominente borden reclame maakt voor het merk. Op de vraag of het bedrijf dit jaar ook andere races gaat sponsoren, antwoordde Weissenbacher: "Het is een kwestie van financiële haalbaarheid. We moeten heel voorzichtig zijn."

Maar toen hem werd gevraagd of Aston Martin's standpunt over de roze kleurstelling zou kunnen leiden tot onderhandelingen met andere Formule 1-teams, zei hij: "We hebben een zeer professionele samenwerking met Aston Martin. Ik onderhandel niet met andere teams."

Zeuren over roze

Weissenbacher zegt dat het hoogtepunt van BWT's aanwezigheid in de Formule 1 tot nu toe de overwinning van Sergio Perez in roze vorig jaar was.

En de grootste teleurstelling?: "Dat ik Lawrence Stroll nog niet heb kunnen overtuigen om de Aston Martin roze te maken. Het is niet uit egoïsme, maar uit logische redenen. Een roze auto trekt gewoon meer aandacht en heeft een veel sterker reclame-effect."