Windsor over Vettel bij Aston Martin: "Ik zou voor Perez gaan"

Volgend jaar zal Sebastian Vettel samen met Lance Stroll voor het team van Aston Martin rijden. Dit team van Aston Martin is eigenlijk Racing Point, maar dan met een andere naam. Dit betekent dus dat Sergio Perez volgend jaar niet voor zijn huidige team zal rijden. Formule 1-analist Peter Windsor begrijpt dit niet helemaal, en is van mening dat Sergio Perez een betere keus zou zijn in plaats van Sebastian Vettel.

Sergio Perez heeft afgelopen weekend een dijk van een race neergezet. Hij finishte de race op P2, en wist knap beide Ferrari's en Max Verstappen van zich af te houden. Volgens Peter Windsor was dit zijn beste uiting op een natte baan tot nu toe, en twijfelt daarom over de keuze van Racing Point om hem volgend jaar niet te houden. "Als het nu nog om de keuze ging tussen Perez of Vettel, zou ik voor Perez gaan", zo klinkt hij resoluut.

"Perez heeft veel te bewijzen en is ontzettend gretig voor succes", zo vertelt Windsor verder. "Ik heb hem bijvoorbeeld nog nooit zo goed in natte omstandigheden zien rijden, dat zegt veel over zijn groei en ontwikkeling in zijn huidige omgeving", aldus Windsor. "Aan de andere kant zal Vettel met een schone lei beginnen, net zoals hij deed bij Ferrari in 2015. Maar wat hij toen ook niet veranderde is hoe hij als persoon is en hoe hij de auto racet."

Vele analisten denken te weten hoe Sebastian Vettel het liefst zijn auto afstelt, en dat is met een ontzettend stabiele achter-as. Daarom denkt Peter Windsor te weten wat zijn valkuil zal zijn. "Wanneer Vettel al maar een klein beetje moet werken voor zijn resultaten, dan zal hij in de problemen zitten - als de auto bijvoorbeeld een instabiele achter-as heeft. Perez zal meer dan slechts een uitdager van Stroll zijn", zo concludeert Windsor.