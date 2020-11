Vettel over verstandshouding Ferrari: "De liefde is voorbij"

Ook al heeft Sebastian Vettel afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Turkije zijn SF1000 naar het podium weten te rijden, iedereen weet dat hij dit seizoen een rot tijd bij Ferrari heeft gehad. Voor afgelopen weekend was hij op koers om zijn slechtste Formule 1-seizoen ooit te evenaren, met een enorm groot gat naar zijn teamgenoot.

In 2015 stapte Sebastian Vettel over van Red Bull Racing naar Ferrari, om in de voetsporten van zijn jeugd-held Michael Schumacher te treden. Hij en het team zelf hoopte dat ze samen wereldtitels konden winnen, maar dat is niet gelukt. Vettel blikt terug op zijn afgelopen seizoen met Ferrari. "Het was een zwaar jaar voor mij, en ik heb vaak aan mezelf getwijfeld", aldus Vettel. "Ik ga het gewoon zeggen, ik heb dit seizoen niks bereikt."

Ook geeft Vettel nog meer commentaar op hoe de situatie momenteel is. "De situatie nu is ook verre van ideaal, de liefde tussen mij en het team is gewoon weg", zo onthult Vettel. "Toch ben ik nog steeds erg gemotiveerd. Ik ben 33, en pas op 40-jarige leeftijd wil ik stoppen met racen", zo verklaart Vettel. De 33-jarige Duitser zal volgend jaar uitkomen voor het team van Aston Martin, wat dit jaar nog Racing Point heet. Daar zal Vettel naast Lance Stroll komen te rijden, wiens vader recentelijk het team heeft gekocht.

Zien we Vettel in 2021 regelmatiger op het podium?