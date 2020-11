Villeneuve complimenteus voor Stroll: "Hij reed beter dan de concurrentie"

Jacques Villeneuve heeft een zeldzaam compliment voor zijn landgenoot Lance Stroll na de Turkse Grand Prix. Hoewel Stroll op zondag negende eindigde, leidde hij de race op indrukwekkende wijze nadat hij op zaterdag in zeer gladde omstandigheden zijn eerste pole position in de F1 wist te halen.

Villeneuve is F1-wereldkampioen van 1996 en heeft regelmatig kritiek op Stroll en houdt vol dat hij alleen in de F1 zit vanwege het geld van zijn vader.

Maar hij zei over de pole position van de 22-jarige: "Het was een uitzonderlijke ronde."

In tegenstelling tot verschillende andere coureurs maakte hij geen fouten en profiteerde hij vooral van het feit dat Max Verstappen zijn laatste poging niet succesvol was. Villeneuve: "Echt, deze keer heb ik niets om hem over te bekritiseren. Het is niet dat hij geluk had, hij reed gewoon goed. Verschillende coureurs gebruikten dezelfde strategie en kozen aan het einde van de sessie voor intermediates. Hij deed het gewoon beter."

De 49-jarige Villeneuve zei zelfs dat Stroll vaak profiteert van situaties zoals de moeilijke baanomstandigheden van afgelopen weekend in Turkije.

"Hij was briljant tijdens de kwalificatie op Monza in 2017, en ook in Baku toen hij op het podium stond. Hij voelt zich duidelijk goed als de omstandigheden moeilijk zijn", zei hij.