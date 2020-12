Mercedes schroeft motoren terug na probleem met MGU-K

De krachtbronnen zitten aan het einde van hun levenscyclus. De motoren van Mercedes hebben het buitengewoon zwaar, zo zagen we in de voorgaande races al. Russell, die met een Mercedes-motor voor Williams rijdt, kreeg vrijdag problemen en Perez, die namens Racing Point met een Mercedes-krachtbron rijdt, had de vorige race een probleem. In beide gevallen ging het om storingen in de MGU-K.

Mercedes heeft het exacte probleem niet gevonden, maar uit voorzorg besloot het team de motoren terug te schroeven. Ook is het advies aan de klantenteams gegeven, maar of die het advies gaan opvolgen is nog onduidelijk. Tijdens de kwalificatie werd het vermogen van de MGU-K's al teruggeschroefd. Mede Hierdoor kon Max Verstappen pole position pakken. Mercedes zal de race op het Yas Marina-circuit dus met flink wat motorverlies van start gaan, want het team heeft nu twee keer de motor moeten terugschroeven. In de race mag het team de motor niet meer opvoeren.

Toto Wollf, teambaas van het team van Mercedes, heeft toegegeven dat de Mercedes-krachtbronnen minder vermogen zullen hebben voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De reden hiervoor zijn zorgen over de betrouwbaarheid van deze krachtbronnen, en zal gelden voor alle klantenteams behalve voor de wagen van Sergio Perez die een nieuwe krachtbron gebruikt.

Hou zou gaan om een kwaaltje in de MGU-K. Alle coureurs met een Mercedes motor (behalve Perez) zitten immers al aan de limiet wat betreft krachtbronnen, en de zorgen werden verder aangewakkerd toen de Mercedes krachtbron van Sergio Perez in vlammen op ging tijdens de Grand Prix van Bahrain.

"We hebben wat vermogen teruggenomen en daarmee wat snelheid ingeleverd, dat geldt voor alle Mercedes-motoren", aldus Wolff. "Er zit een kwaaltje in de MGU-K, en de schade ontstond nog voordat die de normale afstand had afgelegd - we begrijpen nog niet waarom."

Rekken tot het einde

Lance Stroll heeft ook aangetoond dat hij last heeft gehad van het feit dat zijn motor aan het einde van cyclus zit. "We overleven op kilometrage van de motor dit weekend", zo vertelde hij aan Autosport.com. "Sergio heeft een nieuwe motor, maar die van ons is vrij hard geraakt toen ik in Mugello crashte als gevolg van een lekke band. Die motor is natuurlijk kapot, en degene die er sinds dien in zit doen we nog steeds mee, dus die is vrij oud", zo vertelt de Canadees verder.

"Doordat ik één weekend heb gemist door Covid denk ik dat ik het enigszins heb kunnen rekken, maar ik wil niet te vroeg juichen", zo vertelt Stroll verder. "Er waren een aantal races waarin we niet zeker waren of we de motor zouden verwisselen of niet, maar nu proberen we het tot het einde te rekken. De race is lang morgen - er kan nog veel gebeuren", zo concludeert Lance.