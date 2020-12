Zonder privé-jet van Lawrence Stroll had Racing Point geen dubbel podium kunnen scoren

Bahrein heeft dit jaar voor twee extremen voor het team van Racing Point gezorgd. Het ene weekend, tijdens de Grand Prix van Bahrein, scoort het team nul punten met twee uitgevallen wagens. Het andere weekend, tijdens de Grand Prix van Sakhir, scoort het team een dubbel podium inclusief een zege voor Sergio Perez.

Echter, als het team de privé-jet van teameigenaar Lawrence Stroll niet tot hun beschikking had, dan was er afgelopen weekend geen Racing Point op het podium. "We hadden vorig weekend een grote crash en ook een auto die stil viel", zo vertelt teambaas Otmar Szafnauer. "We hadden daarom een tekort aan reserve onderdelen - we konden geen twee racewagens bouwen."

"Maar iedereen heeft voor de Grand Prix van Sakhir keihard gewerkt, en we hebben dan ook Lawrence zijn vliegtuig teruggevlogen zodat we de reserve onderdelen van de fabriek konden halen", zo vertelt de Racing Point-teambaas verder. "We hebben daar tot donderdag gewacht met Lawrence zijn vliegtuig om de onderdelen op te halen, en daarna teruggevlogen zodat we twee racewagens konden bouwen. Dat is het waar het om heeft gedraaid - niet het werk van slechts één individu", zo concludeert Szafnauer.