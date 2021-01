'Nico Hülkenberg aarzelt over DTM-avontuur vanwege Formule 1'

Nico Hülkenberg staat hoog op het verlanglijstje van DTM-baas Gerhard Berger, maar de Duitser is vooralsnog niet bereid om zich aan die klasse te verbinden. F1-Insider.com bericht dat hij aarzelt omdat hij beschikbaar wil blijven voor het geval er openingen ontstaan in de Formule 1.

Afgelopen seizoen mocht Hülkenberg ook drie keer instappen bij Racing Point als vervanger van de zieke Sergio Perez en Lance Stroll. In die optredens deed hij het meer dan naar behoren, maar toch resulteerde het niet in een contract voor 2021. Hülkenberg zit weer in de wachtkamer.

Gerhard Berger ruikt daardoor zijn kans en zou de Duitser graag in de DTM willen zien racen. Alleen durft Hülkenberg die keuze nog niet te maken. Hij is bang dat een DTM-avontuur hem misschien te veel afleidt van zijn doel en dat is dat hij klaar wil staan zodra zich een kans in de Formule 1 aandient.

De DTM heeft ook een oogje laten vallen op een andere oud Formule 1-coureur, namelijk niemand minder dan Jacques Villeneuve. "Jacques zou perfect in ons concept passen. Het is echter een kwestie van financiering. Iedereen is op zoek naar sponsors", aldus Gerhard Berger.