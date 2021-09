Lawrence Stroll: "Blij dat we door gaan met mix van talent en ervaring"

Gister werden naar ieders verwachting Sebastian Vettel en Lance Stroll opnieuw gepresenteerd bij Aston Martin. Dit betekent dat het qua coureurs hetzelfde blijft bij het Britse team. Ook teameigenaar Lawrence Stroll is blij met het nieuws over zijn coureurs.

Stroll senior kocht jaren terug het noodlijdende team van Force India op en doopte het om in Racing Point. Toen Stroll daarna ook het automerk Aston Martin kocht was één plus één twee en werd het Formule 1-team ook Aston Martin.

Hij is dan ook blij dat de coureurs hetzelfde blijven, zo laat hij blijken op de teamsite: "We hebben de afgelopen maanden goede progressie geboekt. Lance en Sebastian hebben een aantal sterke prestaties neer gezet. Ze hebben allebei hun portie pech gehad maar voor 2022 zijn we blij dat we door kunnen gaan met zo'n mix van jong talent en ervaren expertise."