Mercedes vindt Hülkenberg 'interessante optie' voor reserverol

Het team van Mercedes overweegt om een derde reserverijder aan de line-up voor 2021 toe te voegen. Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne krijgen mogelijk gezelschap van Nico Hülkenberg. De Duitser is in beeld voor een reserverol bij de regerend wereldkampioen, stelt teambaas Toto Wolff.

"We weten allemaal hoe goed Nico is", aldus de Oostenrijker tegenover Sky Deutschland. "Hij is een van de topcoureurs die om wat voor reden dan ook nooit de kans heeft gekregen om voor een topteam te racen. Hij zou ook voor ons een aanwinst zijn, we vinden hem een interessante optie."

De vraag is wel of Hülkenberg echt mag invallen als Lewis Hamilton of Valtteri Bottas iets overkomt. Vorig jaar koos Mercedes voor Williams-rijder George Russell toen ze een tijdelijke vervanger voor de zieke Hamilton nodig hadden. Dat zou ook komend seizoen kunnen gebeuren, ondanks de aanwezigheid van dan drie reservecoureurs.

Hülkenberg geldt ook bij Aston Martin als kandidaat voor een functie als reserverijder, achter reguliere coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll. Daar is de kans om in te vallen misschien iets reëler, aangezien hij vorig jaar bij Racing Point ook drie keer mocht instappen als vervanger van een van de twee vaste coureurs en hij het team goed kent.

Maar of Hülkenberg de verleiding van een dienstverband bij Mercedes kan weerstaan? De tijd zal het leren.