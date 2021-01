Was de 'roze Mercedes' wel een kopie van Mercedes?

Tijdens de wintertests en de onthulling van Racing Point's bolide, spraken veel mensen over een kopie van de 2019-bolide van Mercedes. F1-insiders wisten te vertellen dat bijna alle onderdelen waren gekopieerd, maar het team hield vol dat het niet zo was. Ondanks alles konden de overige teams bewijzen dat er maar één onderdeel gekopieerd was.

Racing Point zou de volledige tekentafel van de Mercedes-afdeling die over de 2019-bolide ging, zou hebben meegenomen volgens de insiders. De statistieken spreken wel anders. Als je kijkt naar de tijden in de kwalificatie, zien we dat de Racing Point-bolide in bijna geen enkele kwalificatie sneller was dan de bolide die Mercedes gebruikte in 2019.

De 2019-bolide van Mercedes bracht Lewis Hamilton de titel voor de coureurs en Mercedes voor de constructeurs. De roze Mercedes bracht ook geld en roem in het laatje van Racing Point. Zo kwam Lance Stroll twee keer op het podium dit seizoen en wist Sergio Perez een raceoverwinning te pakken.

Als ze de 2019-bolide van Mercedes hoopte te kopiëren, is het mislukt. Als je de kwalificatietijden bekijkt tenminste. Wij zien ongeveer een verschil van 0.7 seconden per coureur per kwalificatie.