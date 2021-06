Achtergrond: Pérez kiest meest opmerkelijke hoogtepunten uit zijn carrière

Checo Pérez zijn weg naar de absolute top begon op jonge leeftijd. Sinds 2011 is hij een vaste waarde in de Formule 1. Zijn huidige werkgever, Red Bull Racing, vroeg naar zijn vijf hoogtepunten uit zijn loopbaan en publiceerde zijn keuzes op haar officiële website.

Vliegen naar Duitsland

Pérez zijn doel is vanaf jongs af aan duidelijk: Formule 1-coureur worden. Op zesjarige leeftijd begint de Mexicaan met karten, maar om door te breken was een overzeese stap richting Europa noodzakelijk. Op 15-jarige leeftijd - in 2005 - verhuisde hij naar Duitsland om voor Team Rosberg te racen in het kampioenschap van de Formule BMW Adac-serie, een openwielklasse voor opkomende talenten. "Die stap zetten was cruciaal", zegt Pérez. "En toen ik die kans kreeg om naar Europa te verhuizen, was het erg belangrijk voor mij om uiteindelijk naar de Formule 1 te kunnen komen." Grappig feitje: tijdelijk woonde de Mexicaan in het restaurant van de teameigenaar.



Het kampioenschap in deze opstapklasse wint Nico Hulkenberg, Pérez wordt veertiende. De jonge coureur besluit in 2006 nog een jaar in deze serie te rijden. In dat seizoen wordt de Mexicaan zesde.



Debuut in de F1

Pérez komt in 2009 in de GP2 terecht (nu Formule 2) en rijdt daar twee seizoenen. In zijn eerste seizoen maakt de Mexicaan nog geen grote indruk, maar in 2010 laat hij zijn rechtervoet spreken. Pérez wordt tweede achter Pastor Maldenado en hij verslaat zijn teamgenoot Giedo van der Garde bij het team Barwa Addex Team.



Deze prestaties vallen op bij Peter Sauber, eigenaar van het Sauber F1-team. Pérez wordt gebeld door het Zwitser. De vice-kampioen van de GP2 krijgt van Sauber een stoeltje aangeboden voor 2011. Met het tekenen van zijn eerste F1-contract komt zijn droom in vervulling.

Voor Pérez was dit moment 'best bijzonder'. “Ik heb mijn hele leven gewerkt om daar te komen en als je het haalt, waardeer je het enorm. Het is een enorme opoffering.'' De aankondiging van zijn entree in de hoogste autosportklasse werd in zijn geboorteland gehouden. ''Thuis was het een groot feest. De persconferentie was in Mexico-Stad, ver van mijn geboorteplaats Guadalajara, en mijn hele familie reed 's nachts om live de persconferentie te kunnen bijwonen'', legde Pérez uit.



Eerste overwinning met Red Bull

Pérez zijn F1-carriére is eind 2020 bijna over, ondanks zijn sensationele zege in de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. De Mexicaan wordt door Sebastian Vettel vervangen bij Racing Point. Lance Stroll blijft daar ook doordat zijn vader Lawrance Stroll de eigenaar is van het team. Perez staat op straat en ziet dat bijna alle stoeltjes zijn bezet, op één na: die van Alex Albon bij Red Bull Racing.



Lange tijd gaan er geruchten dat de tegenvallende Thai plaats moet maken voor een ander. Uiteindelijk kiest de viervoudig constructeurskampioen voor de Mexicaan vanwege zijn ervaring, maar ook dankzij zijn sterke prestaties in 2020. Albon wordt gedegradeerd tot test -en reservecoureur en gaat DTM rijden.



Een nieuw team, een nieuwe auto en een nieuwe teamgenoot. Pérez geeft zichzelf vijf races om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Vanaf de zesde race geen excuses of smoesjes meer. Dan moet er gepresteerd worden.



De zesde ronde van het kampioenschap vindt plaats in Azerbeidjan op het stratencircuit in Bakoe. Lang rijdt Pérez achter zijn teamgenoot Verstappen op P2 en houdt knap Hamilton van zich af. Totdat zijn teamgenoot een plofband krijgt. De kersverse Bull-coureur ligt plots voorop. De race wordt stilgelegd vanwege het puin met nog twee rondes op de teller.

De wedstrijdleiding besluit de Grand Prix niet af te vlaggen, maar af te maken. Alle coureurs nemen opnieuw plaats op de startgrid. Pérez staat vooraan met Hamilton naast zich. De zevenvoudig kampioen is gebrand om maximaal te profiteren van de uitvalbeurt van Verstappen.



Bij de start gaat het mis met Hamilton en schiet door. Pérez kan hem binnendoor ontwijken, behoudt de eerste plek en wint de Grand van Prix van Azerbeidjan. Zijn zege hing trouwens aan een zijden draadje. Er was een kans dat de Red Bull-bolide door een technisch probleem zou uitvallen. Gelukkig voor Pérez gebeurde dat vlak na de finish.

"We zijn net aan onze samenwerking begonnen, dus het was geweldig om mijn eerste overwinning met het team te behalen", zei Pérez. ''Ik hield Lewis Hamilton de hele race tegen en hem tegenhouden is anders dan een andere coureur tegen te houden. In dat opzicht maakt het bijzonder, we waren elkaar aan het pushen. Het was geweldig om de race te kunnen winnen en mijn monteurs heel gelukkig te zien.”

Het opnemen tegen de grote jongens

Pérez heeft veel talent en klimt snel omhoog in de kartwereld. Zijn jonge leeftijd zit hem af toe in de weg. De Mexicaan moet vaak toestemming vragen aan de federatie om mee te mogen doen in klasses met oudere rijders.

Toch mag Pérez meedoen en om dan deze coureurs te verslaan, blijft voor Pérez een speciaal. ''Ik herinner me een race in Chiluca, met mijn vader, mijn broer en monteur. Het was een van mijn eerste races waar ik het opnam tegen jongens die 20-25 jaar ouder waren dan ik, en ik versloeg ze. Het was een geweldig gevoel.''

Bijzonder podium in Monaco

Monaco winnen in een Formule 1-wagen, dat staat bij veel coureurs op een wensenlijst. De Grand Prix staat sinds 1929 op de kalender en is sindsdien een vaste waarde.

Pérez denkt bij deze legendarische wedstrijd direct terug aan zijn race in 2016. De Mexicaan in de Force India kwalificeert zich als achtste en een topdrieklassering is bij voorbaat kansloos. Inhalen in het vorstendom is een onmogelijke opgave.

De wedstrijd begint onder natte omstandigheden. Pérez houdt zijn hoofd koel en schuift plekken op dankzij misfortuin van anderen en een sterke strategie. De Mexicaan komt hiermee op podiumkoers.

Lewis Hamitlon wint voor favoriet en polesitter Daniel Ricciardo, die door een fout van zijn crew bij zijn pitstop onnodig de leiding gaf aan de Brit. Pérez komt als derde over de meet en staat dolgelukkig naast de blije Hamilton en de chagrijnige Ricciardo.

'Ik herinner me de race nog zo goed. Het was een geweldige race in moeilijke omstandigheden. Het ging allemaal om het nemen van de juiste beslissingen. Ik werd de pits in geroepen en toen heel laat zei mijn technicus: 'Het is jouw keuze.' Ik zag op het grote scherm dat de andere coureurs vastzaten in het verkeer achter een Williams, dus ik bleef buiten en het werkte en kon ik ze passeren. Die keuze heb ik gemaakt door naar het grote scherm te kijken, het was bijzonder”, sluit Pérez.



F1-carriére tot nu toe

Pérez deed mee in 198 Grands Prix. De 31-jarige Red Bull-coureur verzamelde in totaal twee overwinningen, 12 podia, 4 snelste rondes en 790 wk-punten.

De Mexicaan reed voor Sauber F1 in 2011 en 2012, waarin hij veel indruk maakte en drie podia scoorde. Dankzij zijn prestaties vertrok Pérez naar McLaren in 2013 en verving Hamilton die vertrok naar Mercedes.

Ondanks een sterk slot in 2013 en een goede snelheid in kwalificatie (10-9 won Button het duel) en race, was McLaren niet tevreden.

Na het seizoen maakte Pérez bekend te gaan rijden voor Force India in 2014. Hijzelf beweerde dat McLaren politieke spelletjes speelde en hem niet steunde. Tot en met 2018 reed hij voor Force India en behaalde daar 5 podia.

Middenin het seizoen van 2018 kwam het team in financiële problemen en was daardoor bijna failliet. Een van de schuldeisers wilde het team opdoeken en ondernam juridische stappen. Pérez was ook een schuldeiser en het team vroeg aan hem om de renstal onder curatele te stellen via de rechter en een faillissement te voorkomen. Dat gebeurde en Force India kreeg wat meer adem om naar een oplossing te zoeken.

Uiteindelijk nam miljardair Lawrence Stroll - die toen zijn geld pompte in Williams - de inboedel over en dat werd Racing Point. Pérez bleef bij hetzelfde team, maar dus onder een andere naam. Tot en met 2020 zou de Mexicaan in dienst blijven daar en scoorde vier podia en de eerste overwinning voor hemzelf en het team. Toch werd Pérez aan de kant geschoven voor viervoudig kampioen Sebastian Vettel. Doordat Lance Stroll - logischerwijs - ook bleef, stond Pérez langs de kant.

Voor 2021 kwam er plekje vrij bij Red Bull en daardoor kon Sergio Perez zijn carrière toch nog een vervolg geven. Voor zijn nieuwe werkgever scoorde hij een tweede startrij in Imola met een P3, zijn beste kwalificatie ooit. In Azerbeidjan - zoals hierboven staat beschreven - pakte hij zijn eerste zege met Red Bull en reed naar het podium in Frankrijk.