Sergio Perez: "Lewis Hamilton was van een andere planeet in Turkije"

Sergio Perez viel op tijdens de Turkse Grand Prix. De Mexicaan deed wonderen met zijn banden om zich een weg te banen naar een mooie tweede plaats tijdens de race in Istanboel. Ironisch genoeg heeft Perez aan het einde van het seizoen geen stoeltje, want de man die hij zondag naar de tweede plaats versloeg in Istanbul Park, Sebastian Vettel, zal zijn plaats innemen als Racing Point verandert in Aston Martin.

Dat de 30-jarige coureur uit Guadalajara in 2021 misschien niet op de grid staat, is een sportieve aderlating, want zondag had hij de race misschien gewonnen als Lewis Hamilton niet één van zijn beste races ooit had afgeleverd om een ​​zevende F1-titel te claimen

Trillingen

Sergio weerde in de laatste ronde een aanval van Ferrari met twee af ​​om een ​​welverdiende tweede plaats af te sluiten. Naderhand zei hij: "Ik vertelde mijn team op de radio 'nog een ronde op die banden en ik denk dat ze ontploft zullen zijn!'. De trillingen waren tegen het einde erg heftig, maar ik denk dat het ook onze race heeft gemaakt. Ik heb van het begin tot het einde goed aan bandenmanagement gedaan."

"Ik denk dat het team fantastisch werk heeft geleverd met de strategie in de race. Lewis was vandaag extreem sterk, maar we zijn erin geslaagd om een ​​resultaat te behalen. Lewis zat vandaag op een ander planeet en toen hij eenmaal bij mij was, controleerde hij de race. Dus de tweede plaats was het beste dat we konden bereiken en we hebben geweldig werk geleverd om de Red Bulls en Ferrari's achter ons te houden."

Blij met podium

Sergio Perez stond vaker op het podium maar dit jaar nog niet. De Mexicaan was de eerste coureur die dit jaar een weekend moest missen vanwege corona en krijgt nu loon na werken: "We zijn dit jaar verschillende keren dicht bij een podium geweest, dus het is geweldig om nu met het team van dit moment te genieten. Het was een spannende race en tot het einde een moeilijke wedstrijd. De sleutel was het managen van de intermediates aan het begin en einde van de tweede stint. Dat heeft het verschil gemaakt."