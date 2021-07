Marko: "Sergio Perez waarschijnlijk ook in 2022 bij Red Bull"

Helmut Marko zegt dat Sergio Perez volgend seizoen waarschijnlijk ook de tweede coureur is bij Red Bull Racing naast Max Verstappen.

Het team heeft een optie om het contract van de 31-jarige te verlengen tot na 2021. Volgens Marko is nog niet alles zeker, maar Red Bull Racing en AlphaTauri willen hun plannen voor volgend jaar bekend maken na de zomerstop. Dan "moeten we klaar zijn om onze coureurscombinaties voor zowel Red Bull als AlphaTauri aan te kondigen", vertelt Marko in een interview met RTL-verslaggever Felix Görner.

Volgens Marko is het vrijwel zeker dat Red Bull Racing en AlphaTauri ook in 2022 dezelfde rijdersduo's hebben , meldt RTL.

"In principe willen we de bestaande paren behouden. Maar dat kost tijd, omdat we alle relevante feiten meenemen", aldus de 78-jarige Oostenrijker.

Perez wisselend

Perez staat momenteel vijfde in het kampioenschap en scoort dit jaar vooral erg wisselend. In Silverstone was hij slechts zestiende, terwijl hij de Grand Prix in Bakoe wist te winnen nadat Max Verstappen uitviel na een klapband.

Perez vervangt in 2021 de Thaise Alexander Albon als tweede coureur bij het team. Perez werd door het huidige Aston Martin aan de kant gezet door de komst van Sebastian Vettel naar het voormalige Racing Point.

George Russell loyaal aan Mercedes

Hoewel Helmut Marko onlangs beweerde dat Red Bull Racing wel interesse heeft in de diensten van George Russell - in het geval Mercedes hem niet in het stoeltje van Bottas zet volgend seizoen - liet Russell gisteren weten daar geen zin in te hebben. Russell zegt trouw te blijven aan Mercedes en hoopt op promotie vanuit zijn huidige - door Mercedes aangedreven - Williams-team. Russell zou nu favoriet zijn voor het stoeltje naast Lewis Hamilton bij Mercedes, al zou de Britse zevenvoudig wereldkampioen liever te maken hebben met Valtteri Bottas als teamgenoot.

Tsunoda heeft veel krediet

AlphaTauri zou ondertussen in 2022 verder moeten gaan met het duo Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, ondanks dat de jonge Japanner klassieke beginnersfouten maakt dit seizoen. Volgens RTL vertrouwt Marko nog altijd volop in Tsunoda. Zo was de verhuizing van Tsunoda naar Italië "een positieve stap" en "daar zal iets van komen", aldus Marko tegen de Duitse zender.