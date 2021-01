Red Bull Racing bedankt Aston Martin voor samenwerking

Aan de samenwerking tussen Red Bull Racing en titelsponsor Aston Martin komt een einde nu Aston Martin vanaf 2021 op eigen benen staat. Lawrence Stroll is naast eigenaar van het Britse automerk namelijk ook eigenaar van het Formule 1-team van Racing Point en heeft besloten om die renstal voor komend seizoen om te dopen tot Aston Martin. Na 100 races, veertien overwinningen en 64 podiumplekken gaan Red Bull Racing en Aston Martin uit elkaar. De Oostenrijkse renstal vond een bedankje richting Aston Martin wel op zijn plaats.

Thanks for the ride @AstonMartin, we've had some fun along the way 😎 See you on the track in 2021! 🤜🤛 #givesyouwings pic.twitter.com/3Nh4naa0ri