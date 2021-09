SERIE Formule gênant: Australische Grand Prix 2020

GPToday brengt u deze week elke dag een nieuw uniek verhaal in deze serie 'Formule gênant'.

U dacht dat de Belgische Grand Prix een gênante vertoning was? Dat klopt volledig. Maar in de geschiedenis van de Formule 1 is het helaas niet de eerste keer dat de sport zo voor paal stond. Denk bijvoorbeeld aan de Australische Grand Prix van 2020.

Begin 2020 was het coronavirus nog een ver-van-mijn-bed-show. Ergens in China woedde er een vreemd virus wat er voor zorgde dat de Chinese Grand Prix was uitgesteld. Maar toen het jaar wat ouder werd maakte het virus zijn intrede in Europa en werd Italië hier het eerste grote slachtoffer van de pandemie. Nu begon de schoen voor de Formule 1 wel een beetje te wringen want Ferrari en AlphaTauri zijn gevestigd in Italië. De Formule 1-wereld vroeg zich af of de twee teams wel konden afreizen naar Australië voor de seizoensopener.

Terwijl het coronavirus half Europa op de knieën begon te dwingen reisde het Formule 1-circus doodleuk af naar Australië, inclusief de Italianen. Het was surreëel, de halve wereld stond in brand maar de hoge heren van de Formule 1 dachten wel eventjes een mega-evenement te kunnen organiseren. Langzamerhand begon er kritiek te komen op de race. Was het wel zo slim om vanuit elke uithoek van de wereld mensen naar Australië te laten afreizen? Werd de gezondheid van de Formule 1-medewerkers wel gegarandeerd? Ondertussen maakte de organisatie van de Grand Prix van Bahrein bekend dat er geen publiek aanwezig mocht zijn bij die race. De Australische organisatie had ondertussen ook wel door dat er misschien maatregelen moesten komen en kwam met het idee om contact tussen coureurs en publiek te verminderen.

Kritiek vanuit binnen

Inmiddels leek alles als normaal te gaan, de baan lag helemaal klaar voor de race, de coureurs arriveerde voor een gezellig gesprekje met de pers en het voorprogramma werd opgetuigd. Ondertussen begon er steeds meer kritiek te komen op het doorgaan van de Grand Prix, er was immers een pandemie aan de gang en de Formule 1 deed alsof er niks aan de hand was. Ook de coureurs voelden aan dat er iets gaande was. Bij de persconferentie kwam er kritiek vanuit de coureurs. Wereldkampioen Lewis Hamilton mompelde duidelijk hoorbaar ‘cash is king’ en daarmee was zijn mening ook wel duidelijk.

De volgende dag werd de Formule 1 keihard geconfronteerd met het coronavirus. Eerder waren er al werknemers van Haas en McLaren in quarantaine gegaan maar nu bleek dat er daadwerkelijke besmettingsgevallen waren bij McLaren. Hierop besloot het Britse team om zich terug te trekken voor de Australische Grand Prix. Het was een dreun in het opportunistische gezicht van de organisatie. Wat nu? Kon de race nog wel doorgaan? Er volgde overleg op hoog niveau. Sommige teams wilde gewoon gaan racen terwijl andere er geen heil meer in zagen. De organisatie liet ook nog even doodleuk weten dat als er geracet zou worden er geen publiek bij mocht zijn. En dat terwijl er inmiddels al rijen mensen voor de poorten van het circuit stond. Inmiddels hadden de hoge heren een beslissing genomen over het doorgaan van de race, uit de stemming was duidelijk geworden dat er maar drie teams wilde racen. Red Bull, AlphaTauri en Racing Point wilden racen terwijl de rest van de teams het bijltje erbij neer had gegooid.

Geen race

Er werd dus niet gereden alleen moest dit nog even naar buiten worden gebracht. Alle hoge heren uit de sport ,onder leiding van CEO Chase Carey, gaven een persconferentie in de open lucht waar het wereldwijde journaille hutje mutje naar stond te luisteren. De Formule 1 vertrok met de staart tussen de benen uit Australië en zag in de weken daarna de kalender compleet afbrokkelen. Verbazingwekkend genoeg wist de Formule 1 dat jaar toch nog een respectabele kalender op de been te krijgen. Maar niemand was het enorm gênante begin van het seizoen vergeten.