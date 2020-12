Teambaas Racing Point: ''Na een dieptepunt, smaakt de winst extra zoet''

Het F1-team van Racing Point kan haar geluk niet op. Met hun eerste Grand Prix-zege ooit en twee man op het podium, was de blijdschap meer dan terecht. Dit resultaat kwam totaal onverwacht. De zwartgespoten 'silberpfeilen' reden lange tijd onbedreigd aan de leiding, terwijl Sergio Perez na een spin in de eerste ronde helemaal van achteren moest komen. Totdat een neutralisatie voor grote chaos zorgde. Mercedes wilde tijdens deze wedstrijdonderbreking een dubbele pitstop uitvoeren, maar dat liep helemaal in het honderd. De leeglopende band van George Russell, maakte het drama bij de Duitsers nog erger. Perez profiteerde optimaal van de malaise en kon verrassend de zege opeisen na een waanzige come back. Zijn teamgenoot Lance Stroll lifte daarin mee en pakte achter Esteban Ocon de laatste trede van het podium.

De teambaas van de gevierde renstal, Otmar Szafnauer, was extra in de wolken na deze prestatie, terugkijkend naar de vorige race die uitliep op een ware ramp. ''De dieptepunten, de echte, echte dieptepunten wat wij meemaakten vorige week, zorgen dat de hoogtepunten extra zoet smaken.'' Een crash van Lance Stroll en motorpech voor Sergio Perez -reed op dat moment tweede- zorgden voor mineur en dat dure punten werden verloren in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap.



Door de uitvalbeurten moesten de Racing Point-monteurs in Engeland en op het circuit hard aan de bak om de roze bolides weer in topvorm te krijgen voor de tweede race in Sakhir. Een zware opgave voor al het personeel. Szafnauer, die pas voor de tweede keer een Grand Prix-zege meemaakte, heeft niets meer dan lof voor zijn werknemers. ''Het gaat om het team. Het is een grote teamprestatie van alle mannen en vrouwen die de auto in elkaar hebben gezet, die hard werkten, die zorgden dat we een betrouwbare wagen hadden en een competatieve wagen'', complimenteerde de teambaas. Zelfs het vliegtuig van de eigenaar, Lawrence Stroll, werd ingezet om nieuw materiaal van de fabriek op te halen. ''We vlogen zijn vliegtuig terug [- naar Engeland]. We moesten wachten tot donderdag, voor het vliegtuig weer terug kon komen. Dag en nacht werd gewerkt aan de wagens in de fabriek en op het circuit. Dat is wat ik bedoel. Het gaat niet om het individu, het gaat om teamwork.''



Door het dubbele podium haalde Racing Point nu wel een vracht aan punten binnen en staat het team nog maar tien punten achter op concurrent McLaren. Beide Engelse formaties strijden om die felbegeerde derde plek in het teamkampioenschap. De in Roemenië geboren Szafnauer, wil niets liever dan in de top drie eindigen met zijn Racing Point. ''Ja, ik hoop dat echt. We hebben nog een race te gaan. Met dit resultaat zijn we opnieuw in gevecht om de derde positie. We moeten goed werk leveren volgend weekend en daarna focussen we ons op volgend jaar'', doelt de teambaas op de veranderingen die gaan komen. Het team van Racing Point houdt op met bestaan en wordt omgedoopt in Aston Martin, het beroemde automerk die haar sporen meerdere malen heeft verdiend in de autoracerij. Naast de naamsverandering, wordt ook de viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in 2021 verwelkomt bij de renstal. Sergio Perez moet helaas het schip verlaten, maar doet dat wel op de best mogelijke manier.