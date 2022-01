Aston Martin heeft alle nieuwe faciliteiten klaar. De renstal geeft daarom de fans een digitale rondleiding door de fabriek, met onder andere een bezoekje aan de windtunnel en de strategiekamer. Hiermee wil teameigenaar Lawrence Stroll zijn ambities onderstrepen en laten zien dat een ding telt: wereldkampioen worden.



Stroll nam de toko over van Force India in 2018 en doopte het eerst om in Racing Point. In 2019 en 2020 reed het team rond in een roze livery door de hoofdsponsor en scoorde meerdere podia en zelfs een overwinning in de Grand Prix van Sakhir. Nadat de vader van Lance Stroll ook het automerk Aston Martin onder zijn hoede nam, was de de toekomst van zijn F1-team een optelsom. Zoals verwacht zorgde de Canadese zakenman ervoor dat Aston Martin na 61 jaar terugkeerde op de F1-grid.



Hieronder is de video van 23 minuten bewonderen.