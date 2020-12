Racing Point-coureur Sergio Perez viel tijdens de Bahrein Grand Prix al uit, nu tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi gebeurt het weer. De coureur startte de race zelfs met een nieuwe motor, maar ook die motor begaf het.

Racing Point was nog volop in het gevecht voor de derde plek in het kampioenschap, maar door de uitvalbeurt gaat dat erg lastig worden.