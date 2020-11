Perez grijnst na P5: "We zullen zien hoe snel we zijn"

Sergio Perez kwalificeerde voor de Grand Prix van Bahrein op de vijfde plek. Hij start daarmee op de derde startrij, pal achter Max Verstappen. Eerder bleek de Mexicaan al gezegd te hebben dat hij zijn auto heeft afgesteld voor de race, en relatief minder snelheid zou hebben tijdens de kwalificatie. Toch is Perez positief.

"Ik was erg blij met mijn ronde", aldus Perez. "Zeker als je je bedenkt dat we doorgingen met maar één setje banden, dus met mijn ronde was ik uiteindelijk erg tevreden." Het team van Racing Point gaf eerder dit weekend al aan dat zij een goede hoeveelheid punten scoren prioritiseren ten op zichten van een goed kwalificatieresultaat, dus het team heeft beide auto's afgesteld op race-snelheid.

"We zullen zien hoe snel we zijn", aldus Perez. Achter zijn mondkapje werd al gauw duidelijk dat hij een grijns niet kon verbergen tegenover Jack Plooij. "We zullen er vanzelf achter komen hoe snel we écht zijn", zo concludeert de Mexicaan.

Kan Sergio Perez in mogelijk zijn derde laatste Formule 1-race ooit een goed resultaat neerzetten door op het podium te belanden?