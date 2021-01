Nieuwe Aston Martin fabriek op koers om augustus 2022 operationeel te zijn

Vanaf dit seizoen zal er een nieuw team op de grid zijn. Racing Point transformeert naar het Cognizant Aston Martin F1 Team. Één van de eerste dingen die Lawrence Stroll wilde doen toen hij halverwege het Force India-team overnam was een nieuwe fabriek voor het team bouwen, zodat het team uit het gebouw kon die al sinds 1991 voor het Jordan team was gebouwd.

Het zou eerst de bedoeling zijn dat de nieuwe faciliteiten al in 2021 gebruikt konden worden, maar deze plannen zijn een jaar verschoven. "De plannen waren er om eerder open te kunnen, maar door het coronavirus hebben we dit moeten uitstellen", aldus Otmar Szafnauer. "We boeken wel vooruitgang, we zijn in de ontwerpfase en alle afdelingen leveren nu input om zo efficiënt mogelijk om in augustus 2022 open te kunnen."

"Het belangrijkste is dat we het bouwen onder een juist formaat", zo vertelt Szafnauer verder. "Met de budgetcap die er aan komt moeten we goed nadenken welke trade offs we tegen het lijf lopen. Het zal dan ook niet een flamboyant gebouw zijn, maar eentje die hoort bij wat het doet. We hebben wel in gedachte gehouden dat, indien de budgetcap verandert, het gebouw kan mee-schalen daarmee", zo concludeert Szafnauer.

