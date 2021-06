Gedumpte Perez: "Dat Vettel mij verving bij Aston Martin is geen dieptepunt"

Sergio Perez werd eind vorig jaar 'op straat gezet' door Racing Point, het huidige Aston Martin, ten faveure van Sebastian Vettel. De Mexicaan denkt dat sommige mensen nogal overdreven daarop reageerden, want hij ziet het niet als een groot probleem.

Met Vettel op jacht naar een nieuw team nadat Ferrari hem had verteld dat zijn diensten niet langer nodig zouden zijn, tekende de viervoudig wereldkampioen voor Aston Martin om hen door het volgende hoofdstuk te leiden na de rebranding van het team.

Maar met de zoon van Lawrence Stroll, Lance, in één van de stoeltjes, zorgde het ervoor dat de enorm ervaren en gerespecteerde Perez de coureur was die plaats moest maken. Hij heeft echter zeker de goede en slechte kanten van de situatie gezien nadat Red Bull Racing uiteindelijk besloot om hem te contracteren als teamgenoot van Max Verstappen en zo de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes.

Gelukkig zijn met kansen

Terugkijkend op het afgelopen jaar heeft Perez geen blijvend slecht gevoel over hoe de gebeurtenissen bij Aston Martin zijn verlopen, en zegt dat wat er is gebeurd slechts een deel is van de meedogenloze wereld die de Formule 1 is.

"Het was geen goed nieuws, maar ik zou niet zeggen dat het een dieptepunt was", vertelde Perez aan Sky F1. "Ik denk dat mensen van buiten denken 'oh het is een ramp', maar voor mij was dat niet zo, om eerlijk te zijn."

"Ik denk dat als je in de Formule 1 komt, je weet dat het niet voor altijd is en dat je op een dag er geen deel meer van uitmaakt. Het is de aard van de sport en je moet er gewoon op voorbereid zijn. Je moet gewoon alles geven wat je kunt en met elke kans die je krijgt gelukkig zijn."