Daniel Ricciardo aast op revanche: ''We presteerden onder ons niveau''

Renault is in een verhitte strijd verwikkeld met Racing Point en McLaren om de derde positie bij de constructeurs. Toch moesten de Fransen met lede ogen aanzien dat, ondanks een prima kwalificatie, McLaren het beter voor mekaar had op de zondag. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon finishten achter de wagens uit Woking en zagen hun concurrent uitlopen in de stand. De goedlachse Australiër hoopt op revanche dit weekend, waarbij er op een andere layout van het Bahrein International Circuit wordt gereden.



Aan het einde van de rondtrip langs de Europese circuits, leek Renault het derde team te gaan worden. Mede dankzij een podium in Duitsland en San Marino vergaarde de fabrikant een vracht aan punten. Maar de laatste twee Grands Prix in het Midden-Oosten vielen, ondanks goede startposities en punten, volgens de 31-jarige coureur uit Perth een beetje tegen. ''Terugkijkend, was het resultaat niet eens zo slecht, maar het voelde of we onder ons niveau presteerden. We willen dat nu voorkomen en niet leunen op andersmans misfortuin'', doelt de toekomstige McLaren-coureur op de motorpech van Sergio Perez.



''Als we keken naar onze startposities, stonden we er in de race puntentechnisch goed voor, met in Q3 maar een McLaren en Racing Point. De andere twee, waren, ik weet het niet zeker, rond plaats dertien en vijftien? Ieder geval buiten de top tien. We waren hoopvol gestemd dat we meer punten zouden scoren, maar uiteindelijk had McLaren een sterkere zondag dan de onze. Het was geen ramp, omdat we twee wagens in de punten hadden. Maar toch hebben we punten verloren en met het uitvallen van Perez hadden we het gat naar Racing Point meer kunnen dichten.''

Toen er werd gevraagd over het ontbreken van Lewis Hamilton op de grid vanwege een positieve coronatest, grapte de Australiër over de vreemde situatie: ''Iedereen kan winnen nu. Alles staat open.'' Maar de Renault-coureur zag ook de ernst van de zaak in. ''Het zou echt de meeste waardeloze manier zijn om een kampioenschap te verliezen door dit. 2020 is denk ik al raar genoeg geweest. Gelukkig is het glas halfvol, want hij heeft de titel al binnen. Het belangrijkste is dat het oké met hem gaat en dat hij snel herstelt'', wenst Ricciardio de zevenvoudig wereldkampioen toe.

Dit weekend wordt de Mercedes-rijder vervangen George Russell.