Esteban Ocon: "Kan toch niet waar zijn dat Perez volgend jaar geen zitje heeft?"

Esteban Ocon heeft voormalig teamgenoot Sergio Perez geprezen als één van de 'elite'-coureurs van de Formule 1 die het niet verdient om volgend seizoen aan de zijlijn te staan. Perez zal Racing Point verlaten na de seizoensafsluitende Grand Prix van Abu Dhabi, omdat Sebastian Vettel is aangetrokken om het Aston Martin-tijdperk te gaan leiden.

Het vertrek van de 30-jarige Mexicaan zal plaatsvinden een week nadat hij de eerste F1-overwinning van hem en het team behaalde in de Sakhir GP van afgelopen zondag. Tenzij Red Bull besluit om Perez het stoeltje van Alex Albon te geven, zal hij Ocon volgen en een sabbatical nemen nadat de Fransman die route voor 2019 werd gedwongen nadat hij eind 2018 ook door Racing Point de wacht werd aangezegd.

Moeilijke positie

"Het is duidelijk een erg moeilijke positie om in te zitten", zei Ocon toen hij een jaar moest toekijken. "Ik weet heel goed hoe het voelt. Ik ben blij dat Sergio duidelijk het resultaat krijgt om iedereen te laten zien die hij verdient om in de Formule 1 te rijden. Hij is een van de beste coureurs die er zijn. Het kan toch niet waar zijn dat hij volgend jaar geen stoeltje heeft?"

"Soms gaat het blijkbaar zo in de sport helaas, en kom je niet in de beste situaties terecht."

Toen hij inschatte hoe hij zijn jaar aan de zijlijn had doorstaan, hoewel ondersteund door Mercedes op de achtergrond, voegde Ocon eraan toe: "Van mijn kant was het natuurlijk een moeilijk jaar, maar ik was in goede handen. Ik had veel mensen die in me geloofden en me steunden, wat me hielp om terug te komen na een jaar niet te hebben gereden. Het is niet makkelijk om aan de slag te gaan, maar je komt er wel."