Sergio Perez kondigt persconferentie aan - wat heeft hij te vertellen?

Sergio Perez heeft aangekondigd dat hij maandag om 20:30 in Bahrein een persconferentie houdt. Dusver weet nog niemand wat de Mexicaan gaat vertellen, maar er wordt wel gespeculeerd dat het over zijn toekomst zal gaan; hij heeft immers nog geen contract voor volgend jaar.

Wanneer het team van Racing Point volgend jaar Aston Martin wordt, heeft het management van het team besloten dat ze Sebastian Vettel en Lance Stroll als hun coureurs willen. Dat zorgt er dus voor dat de Mexicaan op zoek moet naar een nieuw stoeltje, en met veel teams die al vol zitten wordt dat een lastig verhaal. Perez zelf heeft laten weten dat Red Bull momenteel zijn enige keus is, en ook dat als dat niet lukt dat een eventuele sabatical een optie is.

Maandag 20:30 lokale tijd komen we er dus achter wat Sergio te vertellen heeft. Wellicht heeft hij een stoeltje binnen de Formule 1 weten te vinden, of wellicht horen we maandag dat Perez afscheid neemt van de Formule 1. Houd maandagavond dus goed onze website in de gaten!