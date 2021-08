Perez blij met Red Bull én Helmut Marko

Sinds dit jaar is Sergio Perez de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Het is de tweede keer dat de Mexicaan het mag proberen bij een topteam. In 2013 kwam hij bij een omvallend McLaren terecht en vertrok dan ook na één jaar. Maar nu gaat het stukken beter.

Perez reed vorig seizoen bij Racing Point een indrukwekkend seizoen. Hij verdiende ten koste van Alexander Albon een overstap naar Red Bull. Daar maakte hij ook kennis met de nogal directe Helmut Marko. In gesprek met Motorsport.com bespreekt de Mexicaan de samenwerking: "Als ik een slechte race rij zegt hij mij dat. Hij zal je altijd exact zeggen wat hij denkt. Ik denk dat dat goed is voor iemand met mijn ervaring. Het is goed dat iemand recht in je gezicht zegt wat hij denkt."

De Mexicaan doet het over het algemeen helemaal niet zo slecht. Hij staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap op maar vier puntjes van Valtteri Bottas. Hij wist bij problemen voor zijn Nederlandse superster-teamgenoot ook nog eens te presteren voor het team. In Azerbeidzjan knalde Verstappens achterband in duizend stukjes en wist Perez de race te winnen voor het team.

Tevreden

Perez zelf is gelukkig ook blij bij het team: "Het meest belangrijke ding is dat ik blij ben en elk weekend tevreden naar huis ga. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik ben een hongerige coureur en ik ben in staat mijzelf aan te kijken in de spiegel."

Perez doet het in ieder geval nu al beter dan zijn voorganger Alexander Albon. De Thaise coureur wist vorig jaar 105 puntje bij elkaar te sprokkelen en eindigde twee keer als derde. Perez staat halverwege het seizoen al op 104 punten en wist al een race te winnen. Een contract voor 2022 heeft hij echter nog niet en bij Red Bull heeft eigenlijk alleen Max Verstappen zekerheid.