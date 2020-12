Wat was de leukste race van het Formule 1-seizoen 2020?

Het ingekorte en opeengepakte Formule 1-seizoen 2020 bood weinig spanning wat betreft de titelstrijd, maar de races waren over het algemeen best vermakelijk. Achter de ongenaakbare Lewis Hamilton gebeurde meestal genoeg. Verrassende winnaars als Pierre Gasly en Sergio Perez, zware crashes en onverwachte wendingen maakten de wedstrijden meer dan de moeite waard. Maar wat vonden jullie de leukste Grand Prix van het afgelopen jaar? GPToday.net heeft alvast een shortlist gemaakt.

De Grand Prix van Italië

De race op het circuit van Monza verliep in de beginfase redelijk normaal, met de Mercedessen vooraan en daarachter de nodige gevechten. De wedstrijd nam pas een rare wending toen Haas F1-coureur Kevin Magnussen stilviel en zijn wagen vlak bij de ingang van de pits parkeerde. Hierdoor ontstond een safety car-periode en werd de ingang van de pits tijdelijk gesloten.

Lewis Hamilton - en ook Antonio Giovinazzi - had dit niet door en maakte gewoon een stop, wat hem later op een stop-and-go penalty kwam te staan. Vlak na de herstart crashte Charles Leclerc hard in de Parabolica, waarbij de bandenstapels het dusdanig te verduren kregen dat de wedstrijdleiding de race even stil moest leggen.

Doordat Hamilton direct na de volgende herstart zijn straf inloste, kwam Pierre Gasly aan de leiding te rijden. De Fransman weerstond de druk van de naderende Carlos Sainz en boekte zijn eerste overwinning in de Formule 1. Lance Stroll completeerde het verrassende podium. Max Verstappen viel uit met motorproblemen.

De Grand Prix van Toscane

Het circuit van Mugello had nooit eerder een Grand Prix gehuisvest en de 1000ste Formule 1-race van Ferrari mondde uit in een wedstrijd om niet snel te vergeten. Na de start kwam Max Verstappen al in de problemen. De Honda-motor in zijn Red Bull Racing-auto haperde en de Nederlander zakte weg in het middenveld. Daar ging het een paar bochten later.

Verstappen kreeg een tik van Kimi Raikkonen, belandde in de grindbak en moest de strijd staken. Ook voor Pierre Gasly was het al einde verhaal. Dit was echter nog niks vergeleken bij de chaos van de herstart. Leider Valtteri Bottas wachtte op het rechte stuk zo lang mogelijk om weer op het gas te gaan, om de slipstream zo kort mogelijk te maken. Achteraan hadden sommige rijders dat echter niet door, met een flinke crash tot gevolg.

Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi lagen in één klap uit de race. Later in de wedstrijd vloog Lance Stroll ook nog hard van de baan. Vooraan troefde Lewis Hamilton zijn teamgenoot Valtteri Bottas toch weer af, terwijl Alexander Albon zijn eerste podiumplek in de wacht sleepte na een mooie inhaalactie buitenom bij Daniel Ricciardo.

De Grand Prix van Portugal

De Formule 1 werkte voor het eerst een race af op het circuit van Portimao. De baan in de Algarve viel bij de coureurs wel in de smaak, ook al zorgden de lage temperaturen voor moeilijke omstandigheden. De openingsronde van de wedstrijd was dan ook een ware tombola, met glibberende en glijdende auto's op het gladde asfalt.

De coureurs die op de medium compound startten, kregen hun banden niet op bedrijfstemperatuur en hadden het lastig. Kimi Raikkonen kende een wereldstart. De wereldkampioen van 2007 stoomde van P16 naar voren en lag zelfs even zesde. Max Verstappen en Sergio Perez raakten elkaar in de eerste ronde, maar beiden konden hun weg vervolgen.

Na de openingsronde leidde Carlos Sainz de race. Naarmate de race vorderde, normaliseerde de verhoudingen zich. De twee Mercedessen eindigden voor Verstappen, die voor de 40ste keer in zijn Formule 1-loopbaan naar het podium mocht. Lance Stroll ontving nog een tijdstraf door op knullige wijze Lando Norris af te snijden bij een inhaalactie.

De Grand Prix van Turkije

Het circuit van Istanbul Park was vlak voor het Formule 1-weekend opnieuw geasfalteerd en dat was te merken. Het wegdek was zo glibberig dat de rijders zelfs onder droge omstandigheden alle kanten op gleden. Alsof dat nog niet genoeg was, regende het zaterdag en zondag ook nog. In de kwalificatie verzekerde Lance Stroll zich van zijn allereerste pole position op het hoogste niveau.

De Canadees kwam bij de start ook goed weg, wat niet gezegd kan worden van Max Verstappen op P2. De Nederlander had veel wielspin en verloor een aantal plekken. Nog slechter verging het Valtteri Bottas, die na een tikje spinde in bocht 1 en vanuit het achterveld zijn weg moest vervolgen. De Fin beleefde een miserabele middag, met de ene spin na de andere.

Verstappen spinde ook nog twee keer, funest voor zijn kansen op een mooi resultaat. Een fout bij het afstellen van zijn voorvleugel tijdens een pitstop hielp echter niet mee. Vooraan hield Stroll lang stand, tot hij last kreeg van bandenproblemen. Sergio Perez erfde de leiding, maar op een langzaam opdrogende baan kwam toch weer Lewis Hamilton bovendrijven.

De Grand Prix van Sakhir

Een week na de Grand Prix van Bahrein - waarin de Formule 1-wereld opgeschrikt werd door de ontplofte auto van Romain Grosjean - was het circuit van Sakhir opnieuw gastheer voor een race. Dit keer op een configuratie die nooit eerder gebruikt was, de buitenste ring met vooral rechte stukken en slechts een paar bochten. Het leverde een zinderende wedstrijd op, mede door de chaos bij Mercedes.

Al in de eerste ronde ging het mis in bocht 4, met een overenthousiaste actie van Charles Leclerc die Sergio Perez aantikte. Max Verstappen moest beiden ontwijken, belandde in de grindbak en vervolgens in de bandenstapels. Lewis Hamilton ontbrak vanwege een coronabesmetting, maar zijn vervanger George Russell deed het uitstekend. De jonge Brit leek zelfs op weg naar de overwinning, maar zag dat door zijn vingers glippen.

Niet dat Russell daar zelf debet aan was, totaal niet zelfs. Mercedes stond ongekend te knoeien bij de pitstops en gaf hem een verkeerde set banden mee. Russell moest een extra stop maken en zag even later alles in duigen vallen door een lekke band, waardoor hij nogmaals naar de pits moest. Maar wie won? Perez, de Racing Point-coureur die in de eerste ronde aangetikt werd door Leclerc en terugviel naar de laatste plaats, boekte een even onverwachte als onwaarschijnlijke zege.

Laat via de poll of hieronder in de comments weten wat jullie de leukste race van het seizoen 2020 vonden. Mocht je keuze er niet tussen staan, schroom dan niet om ons te laten weten welke Grand Prix je dan het leukst vond.