Perez door de jaren heen: 2018, solide middenmoter en juridische stappen tegen eigen team

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

In 2018 hield het Force India-team Sergio Perez en Esteban Ocon als coureurs. Tijdens de seizoens-opener in Melbourne finishte beide heren 11e en 12e respectievelijk, en ook de races die volgden zagen geen punten voor Perez.

Echter, tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, wist Perez voor de tweede keer op het podium te finishen, en is daarmee de enige coureur die daar twee keer op het podium wist te finishen. Perez wist, in een race met vele incidenten, Sebastian Vettel in te halen tijdens de slotfase.

De fase daarna werd gekenmerkt als wisselvallig, met soms wat zevende plek-finishes en soms finishes buiten de punten. Tijdens de Grand Prix van Hongarije, echter, ging het team in het zogeheten 'administration'. Dit was het resultaat van een aantal schuldeisers, waaronder Perez zelf, die juridische stappen tegen het team ondernomen. Perez meende dat hij deze stap had genomen om ervoor te zorgen dat het team gered kon worden van faillissement.

Kort voor de Grand Prix van België werd het team opgekocht door een consortium geleid door Lawrence Stroll - vader van Williams-coureur Lance Stroll - en was opnieuw toegevoegd aan het kampioenschap onder de naam Racing Point Force India. Het team kwalificeerde voor de race op een indrukwekkende derde en vierde plaats, en finishte de race als vijfde en zesde.

Perez finishte de komende zeven races van negen in de punten, maar ontving hevige kritiek rondom zijn kunsten op de baan in Singapore. Hij zorgde ervoor dat Esteban Ocon in de muur belandde, en crashte ook met Williams-coureur Sergey Sirotkin. Dit zorgde ervoor dat de Mexicaan een drive through-penalty kreeg, iets wat hij later zelf als 'fair' bestempelde.

Perez eindigde het seizoen als achtste in het klassement, en was daarmee de enige niet-Mercedes, Ferrari of Red Bull coureur die in 2018 op het podium wist te finishten. Ook in 2019 zou Perez coureur zijn voor het nieuwe Racing Point-team, maar Esteban Ocon zou worden vervangen door Lance Stroll.