Daniel Ricciardo vindt overwinning Sergio Perez onbegrijpelijk

Daniel Ricciardo is van mening dat Sergio Perez nooit de Sakhir Grand Prix van zondag had mogen winnen nadat hij de eerste ronde in de pits moest komen en achteraan het veld lag toen hij weer de baan op ging. Ricciardo, die vijfde werd in zijn Renault, was blij voor de Racing Point-coureur met het behalen van zijn eerste Formule 1-overwinning, maar bleef verbaasd over de prestaties van de rest van de coureurs op de grid.

Perez werd aan het einde van de eerste ronde gedwongen tot een pitstop nadat hij door Charles Leclerc in een spin was gegooid die de Ferrari-coureur samen met Max Verstappen in zijn Red Bull uit de race haalde. De Mexicaan werd gedegradeerd naar de 18e plaats en haalde het beste uit zijn strategie voordat hij werd geholpen door de mislukte pitstop van Mercedes die George Russell en Valtteri Bottas hun kans op de overwinning kostte.

Ondanks dat dergelijke factoren een rol speelden, zei Ricciardo: "Natuurlijk feliciteer ik Sergio, maar voor alle anderen; het kan niet zo zijn dat een coureur die in de eerste ronde in de pits staat en achteraan het veld aansluit, alsnog de race wint. Dat is onbegrijpelijk."