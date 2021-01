Sponsor BWT met stille trom vertrokken uit de Formule 1

De transformatie van het team van Racing Point naar Aston Martin F1 Team gaat gepaard met de komst van een nieuwe titelsponsor. De Britse renstal verzekerde zich van de steun van IT-bedrijf Cognizant. Dit gaat ten koste van watertechnologiebedrijf BWT, dat met stille trom vertrokken lijkt uit de Formule 1.

BWT verbond zich begin 2017 aan het team dat toen nog Force India heette en fungeerde de voorbije vier seizoenen als hoofdsponsor/titelsponsor. Aan het Oostenrijkse bedrijf was het ook te danken dat wagens van Force India en later Racing Point nadien duidelijk te herkennen waren. De roze livery was immers ingegeven door wensen van BWT.

Aston Martin F1 Team en Cognizant slaan voor 2021 een andere richting in, waardoor er geen plek meer is voor BWT. De firma wordt niet meer genoemd op de nieuwe website van Aston Martin F1 Team en ook niet aan een van de andere Formule 1-teams gelinkt. Mogelijk zijn de overige teams terughoudend omdat ze hun kleurstelling niet (ingrijpend) willen aanpassen, al zijn de meeste renstallen ook al voorzien van (grote) partners.

Wellicht is de directie van het watertechnologiebedrijf van mening dat de missie geslaagd is. Ze gingen de Formule 1 in om meer naamsbekendheid te vergaren en dat is gelukt. Zo lijkt met BWT een geldschieter die volgens de verhalen jaarlijks zeker tussen de 15 en 25 miljoen euro in de Formule 1 pompte stilletjes uit de koningsklasse van de autosport te verdwijnen.