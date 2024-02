Visa Cash App RB bereikt belangrijke mijlpaal met fire-up

Alle Formule 1-teams zijn momenteel bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De eerste auto's zijn al onthuld en in de komende anderhalve week volgen ook de resterende zeven teams. Het team van Visa Cash App RB heeft nu een belangrijke stap gezet.

De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft namelijk de krachtbron voor het eerst opgestart. Voor de teams is dit een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Visa Cash App RB trekt later deze week het doek van de nieuwe wagen, dus ze lijken op schema te lopen. Het team rijdt ook dit seizoen weer met motoren van Red Bull Powertrains, de krachtbronnen worden nog steeds geproduceerd door Honda.