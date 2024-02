Visa Cash App RB deelt eerste beelden nieuw uiterlijk

Het team van Visa Cash App RB trekt morgenvroeg het doek van hun nieuwe auto. De Italiaanse renstal heeft in de winter een enorme transformatie ondergaan en de verwachtingen van de livery zijn dan ook hoog. Visa Cash App RB heeft nu al de teamkleding onthult, en daardoor krijgt men een eerste indruk van het nieuwe uiterlijk.

Op sociale media heeft het team de eerste foto's van de racepakken van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo gedeeld. De pakken zijn volledig wit van kleur en de Red Bull-logo's zijn slechts zeer minimalistisch. Alleen in de kraag is de welbekende rode stier te zien. De logo's van titelsponsors Visa en Cash App zijn ook duidelijk aanwezig. Afgelopen zomer gingen er nog geruchten rond over een mogelijke deal met kledingmerk Hugo Boss, op de foto's zijn de logo's van dit bedrijf ook te zien op de benen van het racepak.