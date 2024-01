Mercedes maakt zich geen zorgen over Red Bull-samenwerking

De teams van Red Bull Racing en AlphaTauri hebben al zeer lang dezelfde eigenaar. Het Red Bull-concern heeft beide teams in haar bezit en daar bestaan de nodige zorgen over. Bij concurrent Mercedes halen ze daar hun schouders over op, ze zien helemaal geen problemen in de Red Bull-samenwerking.

Eerder deze week luidde McLaren CEO Zak Brown weer de noodklok over de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri. De Amerikaan maakt zich zorgen over het feit dat de twee teams dezelfde eigenaar hebben en hij wil dan ook dat er nieuwe regels worden opgesteld. Toch deelt niet iedereen de zorgen van Brown, want bij het team van Mercedes zien ze helemaal geen problemen bij deze samenwerking.

Technisch directeur James Allison wijst namelijk naar de huidige regelgeving. Volgens de Brit zijn er dan ook geen problemen, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik weet niet helemaal hoe de samenwerking tussen die twee teams in elkaar steekt, maar ik weet wel wat de regels zijn. Afgezien van het zeer beperkte deel van de auto waarvan je onderdelen mag leveren, zijn de regels in alle andere opzichten zeer streng over het niet doorgeven van iets dat als intellectueel eigendom wordt beschouwd. Da manier waarop de regels zijn geschreven zijn zeer breed en krachtig. Het zorgt ervoor dat er vrijwel geen vorm van communicatie is toegestaan."