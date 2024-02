Ricciardo zet hoog in: "Natuurlijk willen we winnen"

Het team van Visa Cash App RB heeft hun nieuwe wagen aan de buitenwereld laten zien. Tijdens een spectaculaire show in Las Vegas kreeg men te zien hoe het nieuwe uiterlijk er uitziet. Daniel Ricciardo wil hoog gaan inzetten, maar hij wil ook realistisch blijven.

De Italiaanse renstal heeft dit jaar een flinke metamorfose ondergaan. Ze heten niet langer AlphaTauri, ze hebben een vrachtlading aan nieuwe sponsors binnengehaald, de banden met Red Bull Racing zijn aangetrokken en op bestuurlijk vlak is er veel veranderd. In Las Vegas bleek inderdaad dat de auto er heel anders uitziet dan vorig jaar en Ricciardo barst weer ouderwets van de ambities.

De Australiër maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn comeback in de Formule 1 en dit jaar wil hij doorgroeien. Hij wil stappen vooruit gaan zetten en aan F1.com laat hij weten dat hij hoog in wil zetten, maar wel realistisch wil blijven: "Dat moet ook wel, want anders kun je teleurgesteld raken. De top vijf moet het doel zijn en als dat lukt, moeten we ook voor podiumplaatsen gaan. Natuurlijk willen we winnen, maar ja. We hebben vorig jaar al een aantal goede stappen gezet en laten we eerste eens kijken wat we dit jaar kunnen doen. Geloof ik dat de top vijf haalbaar is en dat we dat al in de eerste seizoenshelft kunnen bereiken? Ik denk het wel."