De Vries doorbreekt stilzwijgen: "Dat was een enorme teleurstelling"

Nyck de Vries kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij kreeg een contract bij AlphaTauri, maar halverwege het seizoen werd hij ontslagen vanwege slechte resultaten. Geruime tijd zweeg hij over de situatie, maar daar is nu verandering in gekomen.

De Vries werd met veel bombarie aangekondigd door het team van AlphaTauri. Na zijn succesvolle invalbeurt bij Williams in 2022 waren de verwachtingen immers zeer hoog. De realiteit was echter anders, want De Vries werd naar huis gereden door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Uiteindelijk werd de Nederlander dan ook vervangen door Daniel Ricciardo. Hij vond al snel onderdak voor 2024. De Vries tekende contracten in de Formule E en bij het Hypercar-team van Toyota in het WEC.

Perfectionist

Maandenlang zweeg De Vries over zijn ontslag bij AlphaTauri. In gesprek met De Telegraaf kijkt hij nu echter terug op die tijd. Hij is dankbaar en realistisch: "Ik ben een perfectionist, dus er zijn altijd situaties en momenten waarbij ik later denk dat ik het beter had kunnen doen. Uiteindelijk denk ik dat ik daar niet op mijn plek was, op dat moment. Het werkte gewoon niet. De Formule 1 is iets waar ik zólang van het gedroomd en dat stopt het ook weer zó snel. Dat is een enorme teleurstelling. Maar het hoort bij het leven en bij de sport."

Verder kijken

De Vries ging echter niet bij de pakken neerzitten. Hij tekende al snel zijn contracten in de Formule E en het WEC, en daar focust hij zich nu volledig op: "Als je als jonge coureur opgroeit, dan is de Formule 1 het enige doel. Het is het kroonjuweel van onze sport. Ik heb geleerd en ik heb mij gerealiseerd dat er meer is dan dat. Ik heb altijd enorm veel plezier gehad in de Formule E en het WEC, dus daar kijk ik nu naar uit. De autosport is meer dan de Formule 1, al begrijp ik dat het grote publiek dat anders ziet."