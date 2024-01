Red Bull wilde Ricciardo eerst niet naar AlphaTauri sturen

Daniel Ricciardo keerde halverwege 2023 terug in de Formule 1. De Australiër stapte in bij het team van AlphaTauri als de vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. De comeback van Ricciardo was een redelijke verrassing, maar Red Bull wilde men eerst eigenlijk niet laten gaan.

Ricciardo begon het jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër zou zich vooral richten op promotieactiviteiten en demonruns. De resultaten van De Vries vielen echter flink tegen waardoor de naam van Ricciardo weer werd genoemd bij AlphaTauri. Na een Red Bull-test op Silverstone kreeg Ricciardo het zitje. Hij kreeg tevens een nieuw contract waardoor hij ook dit jaar op de grid staat.

AlphaTauri CEO Peter Bayer stelt echter dat Red Bull er eerst geen zin in had om Ricciardo uit te lenen aan het zusterteam. Bayer legt de situatie uit en hij wordt geciteerd door Motorsport-Magazin: "In eerste instantie zeiden ze dat Daniel een Red Bull-reserve was en dat het zo zou blijven. We bleven een hele maand vragen hoe het ervoor stond. Op een gegeven moment kwam Christian Horner naar ons toe en zei hij dat ze een test gingen doen op Silverstone en dat we ernaar gingen kijken. Helmut Marko vroeg zich toen af waarom we het niet zouden doen."